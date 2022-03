Porto Alegre Dmae realiza obras, na próxima quarta-feira, da nova rede de água no bairro Farrapos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

O abastecimento de água ficará interrompido em parte dos bairros Farrapos, Humaitá e Navegantes, na Zona Norte, a partir das 9h. Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) continua interligando trechos da nova rede de água lançada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, com a rede existente na região. Na próxima quarta-feira (9), será feito o entroncamento de redes na rua Frederico Mentz, nº 1440, esquina da rua Santo Guerra, em ambos os lados dessa via. O abastecimento de água ficará interrompido em parte dos bairros Farrapos, Humaitá e Navegantes, na Zona Norte, a partir das 9h.

A previsão é de que normalize à noite. A ação poderá ser cancelada por motivos técnicos ou climáticos. Acompanhe as atualizações de serviços no twitter@dmaepoa ou no site prefeitura.poa.br/dmae.

Outras informações do Dmae

Telefone 156 opção 2

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Aplicativo 156+POA

E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

