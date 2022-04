Política Eleições 2022: Presidenciáveis do Brasil serão sabatinados em conferência de alunos de Harvard e MIT, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Brazil Conference 2022 é um evento organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA). (Foto: Reprodução)

Inovação, infraestrutura, economia, Justiça e democracia do País são alguns dos temas que serão debatidos na edição deste ano da Brazil Conference, apoiada pelas universidades Harvard e MIT. O evento organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA) vai promover, nos próximos sábado (9) e domingo (10), diálogos entre lideranças e pesquisadores sobre como estas e outras questões afetam o cenário nacional em um ano eleitoral de singular importância.

Realizada anualmente, a conferência tem parceria do Estadão, que fará a cobertura dos debates. As atividades vão ocorrer presencialmente no Hyatt Regency Cambridge Hotel (Boston) e serão transmitidas pela TV Estadão, nas plataformas digitais do jornal e no canal do YouTube da organização. Os debatedores também devem se debruçar sobre as alternativas para saúde, educação e segurança em meio à tentativa de recuperação econômica motivada pelo arrefecimento da pandemia.

O co-presidente da Brazil Conference, Vinícius Valverde, destacou que o tema central deste ano será a “reinvenção brasileira pós-pandemia”. “A gente se apega às oportunidades que podem sair nessa recuperação, tendo o diálogo como principal motor”, afirmou. Entre os pilares propostos que dividem os temas, ele citou o de democracia e Justiça, que contribuirá para “utilizar o debate como meio de mitigação da polarização”.

O evento terá início no sábado com um painel dedicado ao programa de embaixadores da conferência. Além dos 22 painéis previstos, o encontro promoverá sabatinas com presidenciáveis e lideranças políticas brasileiras. Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB) responderão a perguntas preparadas pela organização e sugeridas pelos participantes ao longo do domingo.

Também serão sabatinados o ex-presidente Michel Temer (MDB), o senador petista Jaques Wagner e o ex-juiz Sérgio Moro – que deixou o Podemos e tenta se manter na corrida presidencial após se filiar ao União Brasil. A colunista do Estadão Eliane Cantanhêde participará das sabatinas de Simone Tebet, Moro e Temer.

Para Ciro, que já participou de outras edições do evento, o encontro é importante para ressaltar o debate sobre as relações do Brasil com o mundo. “Certamente ajudará a mostrar que mais do que nunca precisamos debater um projeto e não personalismos.”

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) – que, apesar de sair derrotado nas prévias tucanas, trabalha para viabilizar seu nome como candidato à Presidência – estará presente em um painel sobre o poder econômico do brasileiro em meio a uma escalada da inflação.

Judiciário

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia reforçam a lista de convidados para debater a defesa à democracia, a inovação judicial e o pioneirismo feminino no Judiciário, respectivamente. A Justiça no sistema penitenciário será o foco de um dos painéis. Mediado pela diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, o debate terá ainda a advogada criminalista Dora Cavalcanti e o fundador do projeto Reflexões da Liberdade Emerson Ferreira.

“O evento ocorre em meio ao processo eleitoral de 2022, que é extremamente complexo e desafiador para nossa democracia. A expectativa é de que seja um debate que traga uma reflexão franca sobre o sistema penitenciário brasileiro e seus limites”, disse Samira.

O apresentador Luciano Huck, o padre Julio Lancellotti, o presidente do G10 favelas, Gilson Rodrigues, e o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, se reúnem em painel mediado pela jornalista Vera Magalhães com o objetivo de questionar como reverter a pobreza e a fome no Brasil.

O evento tem como patrocinadores BTG Pactual, Unico, Nomad e Fundação Lemann. Em edições anteriores, contou com a participação de nomes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o prêmio Nobel de Economia Michael Kremer.

