Política Em encontro com Bolsonaro, ministro Luiz Fux diz que o Supremo vai priorizar temas econômicos em 2021

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Presidente do Supremo (foto) visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente do Supremo (foto) visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília, na noite desta quarta-feira (23).

De acordo com o STF, além de “desejar feliz Natal e feliz ano novo”, Fux também conversou com Bolsonaro sobre “os desafios da economia brasileira e do emprego para 2021”.

Na conversa, Fux também informou ao presidente da República que o STF dará sua contribuição para o enfrentamento do quadro, “dentro de suas prerrogativas institucionais”.

O presidente do Supremo diz que pretende estabelecer, no próximo semestre, um calendário de votações com prioridade para “ações voltadas à retomada do crescimento econômico”. Na pauta já divulgada, Fux incluiu processos sobre trechos da reforma trabalhista, dispensa de empregados de estatais e regras de incidência do ICMS, por exemplo.

Segundo a assessoria, o encontro foi uma retribuição de Fux à “visita de cortesia” feita pelo presidente da República ao STF, em 13 de outubro. Naquela ocasião, a reunião durou cerca de 40 minutos e, de acordo com o Supremo, se baseou em baseou em “diálogo institucional e harmonia entre os poderes”.

