Política "Empresários têm de deixar seus interesses de lado", afirma Lula

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

De acordo com Lula, o debate público das medidas anunciadas pelo governo gira em torno de “interesses pequenos”. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil De acordo com Lula, o debate público das medidas anunciadas pelo governo gira em torno de “interesses pequenos”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta semana que os empresários precisam deixar “interesses de lado” para pensar no equilíbrio econômico do País. O presidente também questionou onde está o “espírito cristão” da classe empresarial, dos políticos e de dirigentes.

“Onde está o espírito cristão desses empresários, desses dirigentes, desses políticos? Onde que está a nossa compreensão de fraternidade”, afirmou o presidente, citando gastos globais com a indústria bélica.

De acordo com Lula, o debate público das medidas anunciadas pelo governo gira em torno de “interesses pequenos”. O petista pediu que os agentes políticos pensem mais nas preferências do País. O presidente também afirmou que os empresários precisam “cuidar” do Brasil, e não ficar “jogando a responsabilidade” no Congresso ou no Planalto.

O petista também disse estar “cansado” de ver empresários reclamando de impostos, mesmo com a carga tributária sendo a menor desde 2021.

“A nossa carga tributária é menor que aquela em 2011, mesmo assim eu estou cansado de ouvir empresário falar da carga tributária. Só não fala de R$ 800 bilhões de dívidas fiscais de desoneração, mas fica olhando no dinheiro da educação para a gente cortar”, afirmou Lula.

Na última quarta-feira (25), Lula participou do evento “Combustível do futuro chegou: E30 e B15”, realizado na sede do Ministério de Minas e Energia. O chefe do Executivo disse que a medida foi a primeira elogiada pelos empresários desde o primeiro mandato dele como presidente da República, iniciado em 2003.

No evento, o Planalto anunciou a elevação do porcentual obrigatório de mistura de etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. A mistura de etanol anidro na gasolina tipo C passará dos atuais 27% para 30% (E30), enquanto o porcentual mínimo obrigatório de biodiesel ao óleo diesel subirá de 14% para 15% (B15).

“Sangue de pobre”

Durante o anúncio de solução habitacional para a Favela do Moinho em São Paulo nesta quinta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu críticas ao governo estadual, gerido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e afirmou que a criação de um parque no local “não pode ser feito as custas do sofrimento de um ser humano”.

“O governo do estado disse que quer fazer um parque aqui, por mais que seja bonito um parque, ele não pode ser feito as custas do sofrimento de um ser humano. E importante que as pessoas que querem visitar esse parque e brincar nesse parque, não venha pisotear sangue de pobre que aqui foram agredidos, vamos fazer com decência e com muita dignidade”, disse Lula.

