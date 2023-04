Rio Grande do Sul Empresas e entidades ligadas ao turismo gaúcho promovem feira de negócios em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Evento é produzido pela União Gaúcha dos Representantes e Operadores do Turismo (Ugart).

Aberta nesta sexta-feira (31), prossegue até este sábado no centro de eventos do Barra Shopping de Porto Alegre (Zona Sul) a 37ª edição da Feira de Negócios da União Gaúcha dos Representantes e Operadores do Turismo (Ugart). O evento tem a participação de empresas e entidades do setor, agentes de viagem e representantes de órgãos públicos, dentre outros.

O governador gaúcho Eduardo Leite conferiu de perto as atividades no início da noite. Ele recebeu a homenagem “Amigo do Turismo”, concedida pela Ugart em reconhecimento a ações de estímulo ao setor, e em seu discurso destacou a relevância econômica do turismo e mencionou investimentos realizados em sua gestão:

“Estamos construindo um grande plano de promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico. Vamos investir muito para que as pessoas visitem nosso Estado e para que aqui sejam muito bem recebidas e acolhidas”.

Em seguida, acrescentou: “Com o programa estadual ‘Avançar’, já destinamos R$ 200 milhões ao turismo desde o final de 2021. Desejamos que os visitantes levem consigo as melhores lembranças e voltem muitas vezes. Nosso Estado também preza cada vez mais pela diversidade e pelo respeito, e tods as formas de ser encontrarão acolhida. Aqui, todos são muito bem-vindos”.

O governador também falou sobre a recriação da Secretaria do Turismo, em 2021, visando a elaboração de políticas de apoio ao setor que foi um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus. O órgão era vinculado à estrutura do Desenvolvimento Econômico.

A força do setor também foi enaltecida pelo secretário-adjunto do Turismo, Luiz Fernando Rodriguez. Segundo ele, o momento tem sido marcado pela busca de inovação no planejamento de políticas públicas com base em dados científicos.

Rodriguez citou iniciativas da pasta estadual como lançamento das plataformas de negócios e elaboração de painéis on-line de dados com informações estatísticas sobre participação do turismo no PIB gaúcho, geração de emprego, fluxo de passageiros ao Estado por meio da malha aérea e perfil do visitante de eventos turísticos: “Essas informações estão disponíveis para todos e ajudam na tomada de decisões de forma mais precisa e estratégica”.

Superação

Paulo Queiroz, presidente da Ugart, ressaltou por sua vez que a feira é um espaço propício para que agentes de viagem conheçam os produtos turísticos de cada cidade gaúcha. Ele chamou a atenção para o fato de que o fluxo de turistas já equivale a cerca de 60% do verificado antes da pandemia de coronavírus.

“A feira é uma tentativa de alavancar a quantidade de negócios concretizados”, sublinhou. “Nos últimos anos, vivemos uma aproximação muito grande das entidades públicas com o setor privado e estamos tendo uma demanda diferente, que é o turismo regional.”

A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), Lucia Bentz, seguiu a mesma linha: “O Estado está em um caminho de crescimento e esta feira é local para fortalecer conexões. O turismo gaúcho está na mídia e, inclusive, temos companhias aéreas apostando cada vez mais em nossos locais escolhidos como destino de viagem”.

(Marcello Campos)

