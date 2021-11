Economia Empresas globais devem entregar dividendos recordes este ano

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

As mineradoras lideraram os pagamentos de dividendos, impulsionadas por um aumento nos preços das commodities este ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Maiores variações foram registradas nas vendas de ferro e ouro. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os dividendos corporativos globais devem atingir um recorde este ano diante da recuperação na atividade empresarial e aumento da demanda de consumidores na maioria dos setores que foram atingidos pela pandemia no ano passado.

De acordo com uma análise de dados da Refinitiv envolvendo 3.394 empresas globais com valor de mercado de pelo menos US$ 1 bilhão, os pagamentos totais aos acionistas são estimados em US$ 1,37 trilhão em 2021.

Os dados mostram que os pagamentos das empresas europeias em 2021 são estimados em US$ 252,4 bilhões, um aumento de 25% em relação ao ano passado. Os dividendos norte-americanos devem crescer para US$ 562,3 bilhões, representando um aumento de 8,6%.

As mineradoras lideraram os pagamentos de dividendos, impulsionadas por um aumento nos preços das commodities este ano, de acordo com os dados.

O setor financeiro também deve entregar dividendos mais elevados, à medida que bancos centrais globais, como o Federal Reserve e o Banco Central Europeu, relaxaram suas restrições aos dividendos e recompras que impuseram no ano passado.

“Globalmente, 90% das empresas aumentaram seus dividendos ou os mantiveram estáveis – uma leitura muito forte”, disse Janus Henderson em relatório divulgado neste mês.

O gerente de ativos calculou que as empresas globais entregaram aos acionistas um recorde de US$ 403,5 bilhões no terceiro trimestre, demonstrando um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados, o rendimento futuro dos dividendos de empresas listadas no Índice MSCI World ficou em 1,72, abaixo de uma média de 10 anos de 2,45.

“A questão que os investidores sempre devem considerar é se essas perspectivas estão precificadas corretamente nos preços das ações”, disse Jonathan Spread, gerente sênior de portfólio de ações globais da Mondrian Investment Partners.

“Acreditamos que o Japão tem a melhor combinação de crescimento futuro de dividendos e rendimento atual, sustentado pela força dos balanços patrimoniais das empresas japonesas.”

Entre os principais países, as empresas do Reino Unido oferecem um yield de dividendos em 12 meses de 3,4%, em comparação com 2,2% das empresas japonesas e 1,3% das empresas norte-americanas.

