Rio Grande do Sul Enem 2023: alunos da rede estadual do Rio Grande do Sul terão transporte e kit alimentação disponibilizados pelo governo gaúcho

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O certame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Foto: Wilson Dias/ABr O certame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. (Foto: Wilson Dias/ABr) Foto: Wilson Dias/ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul vai disponibilizar transporte e kit alimentação para os estudantes da rede estadual que irão prestar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O certame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro.

No Rio Grande do Sul, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 193 mil estudantes se inscreveram para o Enem.

Segundo o governo do Estado, pelo menos 40 mil alunos deverão ser auxiliados. O valor total do investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão. O repasse às escolas foi feito por meio da autonomia financeira, diretamente na conta das equipes diretivas das instituições de ensino.

Entre as escolas estaduais que receberão mais alunos nas datas das provas estão: Inácio Montanha, em Porto Alegre, com 300 alunos; Instituto de Educação Elisa Ferrari Valls, em Uruguaiana, com 300 alunos; Instituto de Educação Irmão Getúlio, em Vacaria, com 252 alunos; Dom Diogo de Souza, em Porto Alegre, com 200 alunos; Escola Técnica Monteiro Lobato, em Taquara, com 228 alunos; Coronel Genuíno, em Sapiranga, com 197 alunos; e Dr. Glicério Alves, em Porto Alegre, com 180 alunos.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio foi instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais definidos pelo Inep.

As notas do Enem podem ser usadas para acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, os participantes podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo federal, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os participantes fazem provas em quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Os estudantes devem responder 180 questões objetivas e elaborar uma redação, que exige o desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/enem-2023-alunos-da-rede-estadual-do-rio-grande-do-sul-terao-transporte-e-kit-alimentacao-disponibilizados-pelo-governo-do-rio-grande-do-sul/

Enem 2023: alunos da rede estadual do Rio Grande do Sul terão transporte e kit alimentação disponibilizados pelo governo gaúcho

2023-10-31