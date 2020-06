Brasil “Eu e o presidente viramos uma pessoa só”, diz o advogado Frederick Wassef a uma emissora de TV

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

O advogado afirmou que, em breve, dará provas de que não cometeu irregularidades. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Advogado da família Bolsonaro e dono da casa em Atibaia, no interior paulista, na qual Fabrício Queiroz foi preso, Frederick Wassef afirmou que ele e o presidente Jair Bolsonaro viraram “uma pessoa só”. “Se surgir qualquer coisa em meu desfavor, é uma armação, uma fraude, uma farsa. … Se bater no Fred, atinge o presidente”, disse à CNN Brasil. “Estão fazendo isso para tentar me incriminar”.

Wassef afirmou que, em breve, dará provas de que não cometeu irregularidades. “Vão cair do cavalo, nunca fiz nada de errado na vida”, declarou. Por outro lado, o advogado se esquivou da pergunta sobre o porquê o ex-assessor do hoje senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) estava em uma propriedade sua.

“Estou a caminho de Atibaia, onde vou passar o fim de semana para ver os estragos que fizeram em meu escritório”, disse. Em seguida, Wassef chamou de “mentira” a informação de que as autoridades policiais confiscaram vários documentos na casa em que Queiroz foi encontrado. “Não tinha sequer uma caneta Bic lá. A casa estava em reforma”.

Frederick Wassef é muito próximo do Palácio do Planalto e defende a família Bolsonaro em vários processos, como o caso da “rachadinha”, em que o senador Flávio Bolsonaro, quando ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro, é investigado por supostamente cobrar de seus ex-assessores, parte do salário.

Conselhos

O presidente Jair Bolsonaro tem sido aconselhado a não apenas se afastar de Frederick Wassef como também substituir o advogado no caso do filho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado por transações suspeitas envolvendo seu então assessor Fabrício Queiroz quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Queiroz foi preso nesta quinta-feira em um imóvel no interior de São Paulo de propriedade de Wassef, que defende Flávio no caso.

A ideia é trocar Wassef por um advogado que tenha trânsito e influência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso do TJRJ, o objetivo é enfraquecer a investigação ainda na fase inicial.

Foram levantados nomes de advogados que também teriam influência no STJ já considerando a possibilidade de a investigação subir para a instância superior. Nessa situação, aliados alertaram Bolsonaro que seria importante ter um advogado com boa interlocução entre os ministros da Corte.

Bolsonaro tem sido aconselhado a convencer Flávio a fazer a troca de sua defesa. O presidente já chegou a conversar com outros advogados sobre as investigações do caso Queiroz que envolvem o filho.

Em 22 de janeiro, o presidente recebeu em seu gabinete no Palácio do Planalto o criminalista Eduardo Carnelós. Mas as conversas não avançaram. À época, Wassef negou qualquer possibilidade de ser trocado dos processos e afirmou que, a pedido do próprio Flávio, seria mantido à frente do caso.

Com quem conversa, Wassef faz questão de mostrar a proximidade com a família Bolsonaro. Ele é advogado também do próprio presidente no caso da facada que recebeu de Adélio Bispo durante a campanha eleitoral de 2018 e se tornou um frequentador habitual do Palácio do Planalto, onde Bolsonaro trabalha, e do Palácio da Alvorada, residência oficial.

