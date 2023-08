Brasil Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal nega blitze para impedir voto de apoiadores de Lula

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Em meio ao depoimento à PF, Silvinei teve uma queda de pressão e passou mal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em meio ao depoimento à PF, Silvinei teve uma queda de pressão e passou mal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (10), que as blitze realizadas no dia do segundo turno das eleições de 2022 tinham o objetivo de coibir compra de votos.

Em meio ao depoimento à PF, Silvinei teve uma queda de pressão e passou mal. Ele foi atendido e voltou a prestar informações aos investigadores. Vasques negou que a intenção fosse impedir eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de votar.

Ele foi preso preventivamente pela PF na manhã dessa quarta-feira (9), em Florianópolis (SC), durante a Operação Constituição Cidadã, que investiga interferência no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele comandava a PRF na época do pleito.

O ex-diretor-geral é suspeito de ter mobilizado a estrutura da PRF para atrapalhar que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. As blitze se concentraram nas regiões Norte e Nordeste, onde o então candidato Lula tinha mais votos, segundo as pesquisas.

