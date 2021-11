Rio Grande do Sul Ex-governadores Jair Soares e Alceu Collares recebem a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário

18 de novembro de 2021

Cerimônia foi realizada no Plenário Pedro Soares Muñoz Foto: Mário Salgado/Divulgação Cerimônia foi realizada no Plenário Pedro Soares Muñoz (Créditos: Mário Salgado) Foto: Mário Salgado/Divulgação

Em cerimônia repleta de emoção nas manifestações dos homenageados, o Tribunal de Justiça realizou a Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário aos ex-Governadores do Rio Grande do Sul Jair Soares e Alceu Collares.

O evento, ocorrido de maneira híbrida na tarde desta quarta-feira (17), contou com a presença no Plenário Pedro Muñoz de magistrados, familiares e amigos dos agraciados, além dos convidados que acompanharam através do canal do TJRS no YouTube.

O Presidente do Tribunal, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, em seu pronunciamento, disse que a homenagem “é muito justa pela trajetória de duas personalidades históricas que marcaram época e continuam com forte atuação no campo político, cujas trajetórias sempre registraram ampla capacidade de diálogo e respeito ao princípio da harmonia e da independência dos Poderes”.

Ele afirmou que “s ex-governadores Jair Soares e Alceu Collares dignificam a política gaúcha e brasileira e seus legados devem servir como exemplos aos novos políticos que estejam atuando ou que pretendam ingressar na vida pública”, disse o Presidente.

“Eles sempre entenderam a importância do ótimo relacionamento institucional como forma mais adequada no que se refere à busca de soluções para a sociedade e isso precisa ser lembrado’, ressaltou o magistrado.

“Os ex-Governadores Jair Soares e Alceu Collares nunca tiveram qualquer atrito com o Poder Judiciário e sempre foram adeptos ao amplo diálogo e entendimento”, concluiu, acrescentando que a Medalha até agora somente havia sido entregue aos Ministros Aposentados do STF, Paulo Brossard de Souza Pinto, que faleceu em 2015, e José Néri da Silveira.

O Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes também discursou, falando em nome do Tribunal de Justiça. Ele disse que “os homenageados são gigantes que exerceram suas funções na vida pública de forma exemplar e continuam fazendo a boa política de maneira intensa mesmo sem mandatos eletivos”.

O magistrado disse que “os agraciados mostraram sempre que é possível o exercício das funções públicas colocando sempre o interesse coletivo acima das questões eleitorais, em defesa do melhor para a sociedade”.

Ele concluiu que ” os ex-Governadores sempre foram fiéis às suas vertentes partidárias, atuando com elevado espirito democrático e mantendo diálogo permanente com todos os setores”.

Jair Soares, em sua manifestação, disse que jamais pensaria receber esta Outorga de uma medalha tão importante no Judiciário gaúcho. “Estou quase sem palavras para agradecer uma honraria deste porte, recebendo em vida uma Medalha entregue pelo Poder Judiciário”. Ele disse que em sua trajetória sempre destacou o interesse público, buscando oferecer os melhores serviços à população.

“Em toda a minha vida apoiei iniciativa que promovessem o bem comum e sigo nesta linha de atuação”, salientou. Ele também elogiou a conduta do ex-Governador Alceu Collares. “Formamos uma amizade mais do que republicana e hoje aqui, unidos, podemos desfrutar desta alegria que invade nossos corações pela bonita homenagem promovido pelo nosso Judiciário”, concluiu.

Alceu Collares, por sua vez, também enalteceu a importância do Judiciário gaúcho na sociedade, e disse que a atuação do TJRS é motivo de orgulho para o Rio Grande do Sul. “Em toda a minha vida sempre confiei muito na Justiça, respeitando este Poder que é uma das esperanças da população”, afirmou.

Ele recordou seu ingresso na trajetória política em 1961 quando fez o seu alistamento na época da Cadeia da Legalidade, liderada pelo ex-Governador Leonel Brizola. “Eu vi todo aquele movimento na Praça da Matriz e, depois de saber do que se tratava, resolvi ficar ali junto do povo lutando pela democracia”, disse ele, acrescentando que a partir daquele momento nunca mais deixou de fazer política.

“A defesa pela justiça social no Brasil é uma luta sem tréguas e, por isso, temos que sempre levantar a bandeira da paz e da igualdade”. Ele disse ainda que “sempre acreditou em Deus e na ciência” e “mesmo já tendo passado por momentos difíceis, jamais guardei rancor ou ódio no meu coração”.

