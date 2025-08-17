Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chama Lula de “cachaceiro” e “pinguço”

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Michelle acusou Lula de provocar as sanções dos Estados Unidos contra produtos brasileiros

Michelle acusou Lula de provocar as sanções dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. (Foto: PL/Divulgação)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter provocado o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ela também chamou o petista de “cachaceiro” e “pinguço”.

“Não tem como levar a sério o líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes ironizar, criticar uma potência como é os Estados Unidos”, afirmou Michelle durante um evento do PL Mulher em Natal (RN), no sábado (16).

“Uma diplomacia nanica, irresponsável. Foi oferecer jabuticaba para o Trump. Agora, estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções para que a culpa fique na nossa família. Sabe o que acontece quando você faz isso? Sanções são para países que estão prestes a perder a sua liberdade. São para países ditadores”, disse a mulher de Jair Bolsonaro.

“Se auto intitula pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Mentiroso, cachaceiro, pinguço, irresponsável, é isso que ele é”, prosseguiu Michelle.

