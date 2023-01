Esporte Fifa divulga lista de árbitros para a Copa do Mundo Feminina com quatro brasileiras

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Edina Alves já apitou outra Copa do Mundo Feminina, em 2019. Foto: Thais Magalhães/CBF Edina Alves já apitou outra Copa do Mundo Feminina, em 2019. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

A Fifa divulgou a lista dos 107 árbitros para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, e quatro brasileiras integram o quadro. Edina Alves será árbitra principal, enquanto Neuza Back e Leila Moreia da Cruz serão assistentes. Daiane Muniz dos Santos completa o quarteto, e desempenhará a função de árbitro de vídeo. As duas primeiras já atuaram no Mundial em 2019, na França.

Os representantes farão um treinamento no Catar e no Uruguai neste mês e em fevereiro para “o aprimoramento da atuação em campo e no VAR”, segundo nota da Confederação Brasileira de Futebol(CBF). O presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilton Seneme, falou sobre as juízas escolhidas.

“A equipe de árbitras do Brasil é considerada pela Fifa uma das mais experientes entre os quadros designados. A entidade sente muita segurança na escalação das brasileiras. Esperamos que, dentro das necessidades da competição, elas estejam escaladas para os melhores jogos. Essa escalação é resultado também de todo apoio dado à arbitragem feminina pelo presidente Ednaldo Rodrigues”, disse Seneme.

Neuza Back foi árbitra assistente na Copa do Mundo do Catar, e atuou nos duelos entre Alemanha e Costa Rica, pela fase de grupos. Ela integra o quadro regular que atua nas principais partidas do país, com passagens pelo Brasileirão e pelas competições da Conmebol, como a Libertadores e a Sul-Americana.

Edina Alves também tem atuações no futebol masculino, e já trabalhou com Daiane operando o VAR. Leila faz parte do quadro da Fifa desde 2019 e foi assistente no jogo de volta da final do Brasileirão Feminino A1 de 2022, disputada em setembro entre Corinthians e Internacional.

O Brasil estará na competição, na qual buscará o inédito título. A equipe comandada pela sueca Pia Sundhage faz parte do Grupo F, ao lado de França, Jamaica e de um time que será definido na repescagem, e contra o qual a seleção estreará no Mundial no dia 24 de julho.

Porém, antes a equipe canarinho disputa a primeira edição da Finalíssima Feminina, no dia 6 de abril no estádio de Wembley (Londres). O Brasil, atual campeão da América do Sul, mede forças com a Inglaterra, campeã da Europa.

