Porto Alegre Finalizado novo trecho de ciclovia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O trajeto da Aureliano, entre a Rótula das Cuias e a Erico Verissimo, faz conexão com ciclovias já existentes. Foto: Anselmo Cunha/PMPA O trajeto da Aureliano, entre a Rótula das Cuias e a Erico Verissimo, faz conexão com ciclovias já existentes. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Com a finalização do trecho de 1,3 quilômetro de ciclovia na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, na região dos bairros Praia de Belas e Cidade Baixa, e o trecho de 1.000 metros de ciclofaixa da Siqueira Campos, no Centro Histórico, são 5,4 mil metros de infraestrutura cicloviária em 2020 na Capital, informa a prefeitura.

Ainda de acordo com o Município, desde 2017 foram implantados 11 mil metros quadrados de um total de 55 quilômetros na Capital pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

O trajeto da Aureliano, entre a Rótula das Cuias e a avenida Erico Verissimo, conclui o eixo Erico/Aureliano e faz a conexão entre as ciclovias já existentes da José de Alencar, Ipiranga, José do Patrocínio e Edvaldo Pereira Paiva, na orla do Guaíba. O percurso de ciclovia unidirecional, em que as bicicletas trafegam no mesmo sentido do fluxo dos veículos, também proporciona melhorias para os pedestres, com rampas de acessibilidade e novas travessias semaforizadas, sem comprometer a circulação dos demais veículos, pois foi implantado no espaço viário existente.

“Com a redivisão das faixas de rodagem e sem redução de capacidade de fluxo, a implantação torna o uso do espaço urbano mais eficiente e conta com os elementos de sinalização tática que a caracterizam como uma Rua Completa, para maior segurança de todos os usuário da mobilidade ativa”, destaca o secretário municipal extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Mata Tortoriello.

A implantação da ciclofaixa da Siqueira Campos é um iniciativa municipal, enquanto a ciclovia da Aureliano de Figueiredo Pinto é uma contrapartida do Shopping Iguatemi, como obrigação legal pela expansão do pólo gerador de tráfego no bairro Passo d’Areia. A iniciativa integra as ações do MobiliPOA, programa de mobilidade que organiza e disciplina os diferentes modais de transporte e circulação da Capital.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre