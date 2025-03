Brasil Gasolina sobe 2,85% em fevereiro, mas continua mais vantajosa que o etanol, aponta levantamento

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

O preço médio da gasolina subiu 2,85% em fevereiro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), custando R$ 6,49 o litro, enquanto o etanol, principal concorrente do combustível fóssil, disparou 3,92%, ao preço médio de R$ 4,51 o litro. A alta reflete o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no primeiro dia do mês. Apesar do preço menor do etanol, a gasolina se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil em fevereiro.

“O aumento nos preços do etanol e da gasolina em fevereiro reflete o impacto do reajuste do ICMS, que entrou em vigor no primeiro dia do mês. Além disso, os combustíveis já vinham em tendência de alta desde dezembro, influenciados pela valorização do petróleo no mercado internacional e pela variação do dólar, fatores que elevam os custos de produção e importação”, disse em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Segundo o indicador, a região Sul registrou a maior alta da gasolina, de 3,86%, com preço médio de R$ 6,45 o litro. A maior variação do etanol foi encontrada na região Nordeste, de 4,83%, com valor médio de R$ 4,99.

Já o preço mais baixo do etanol foi registrado nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 4,41, mesmo após alta de 3,76% no período. A gasolina mais barata em fevereiro também foi encontrada no Sudeste, a preço médio de R$ 6,33, com alta de 2,43% na comparação com janeiro. Os preços médios mais altos foram comercializados no Norte, com a gasolina custando R$ 6,96, alta de 2,2% ante janeiro, e o etanol cotado a R$ 5,19, uma alta de 3,59% na mesma comparação.

Na análise por Estados, o etanol apresentou sua maior alta no Estado do Rio Grande do Norte, onde passou a custar R$ 5,32, após alta de 12,95%. O Estado com o etanol mais em conta para o motorista no período foi São Paulo, onde o preço médio registrado foi de R$ 4,28, mesmo após uma alta de 3,88%. Já os Estados com os preços médios de etanol mais caros foram o Acre e o Amapá, ambos com preço médio de R$ 5,39, mesmo valor médio identificado em janeiro no caso do Amapá, e que representa alta de 2,08% para o combustível no Acre.

O Rio Grande do Norte também registrou o maior aumento da gasolina, de 5,95%, chegando ao preço médio de R$ 6,77. O Rio de Janeiro teve a gasolina mais em conta: R$ 6,25, após alta de 2,12% observado na comparação com janeiro. O Acre apresentou aumento de 2,02% no preço da gasolina, e com isso teve o combustível mais caro do País em fevereiro, com preço médio de R$ 7,57.

“A gasolina se mostrou a opção mais vantajosa economicamente na maior parte do Brasil em fevereiro, principalmente para quem abastece nas regiões Nordeste e Sul. Contudo, é importante ressaltar que o etanol traz mais benefícios ambientais uma vez que emite menos poluentes, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e de baixo carbono”, reforçou Pina. As informações são do portal Estadão.

2025-03-01