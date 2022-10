Porto Alegre Ginásio Tesourinha completa 31 anos neste sábado

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

O Ginásio Tesourinha passará por uma série de reformas em toda sua estrutura. Foto: Giulian Serafim/PMPA O Ginásio Tesourinha passará por uma série de reformas em toda sua estrutura. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, mais conhecido como Ginásio Tesourinha, completa 31 anos neste sábado (15). A data será marcada por evento voltado para a comunidade e às crianças: a Festa das Crianças, com início às 15h.

Durante a tarde, a programação começará com apresentação de rapel cênico, seguido de apresentações de danças flamenca (La Negra), tango (Edi e Carlos Le Pêra), contemporânea (Espaço N). Haverá brinquedos e diversas brincadeiras; feira com exposição de artesanato dos alunos do ginásio e plantio de mudas nos jardins externos, no decorrer da festa. Também será realizado um abraço coletivo ao ginásio, seguido dos parabéns. O evento finalizará às 17h30min com um aulão de ritmos (professor Rondon).

O ginásio, um dos principais locais de eventos em Porto Alegre, ao longo dos anos ficou conhecido por receber grandes atrações artísticas, esportivas e várias outras atividades envolvendo a comunidade da Capital, como acolhimento aos moradores de rua em diversos períodos do inverno.

O Ginásio Tesourinha passará por uma série de reformas em toda sua estrutura. “O prefeito Sebastião Melo anunciará, em breve, a data do começo das obras”, ressaltou a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia.

