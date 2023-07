Grêmio Goleiro Brenno recebe proposta e pode deixar o Grêmio

Goleiro iniciou o ano como titular, mas ainda no Gauchão perdeu espaço Foto: Lucas Uebel/Grêmio Goleiro iniciou o ano como titular, mas ainda no Gauchão perdeu espaço (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após encaminhar o empréstimo do goleiro Adriel para o Bahia, o Grêmio pode perder outro goleiro do seu elenco. Brenno recebeu propostas e deve deixar o clube gaúcho ainda nesta janela de transferências.

Um dos clubes interessados no jovem é o Bari, da Itália. As negociações ainda estão em fase inicial. O empresário do jogador, Maickel Portela, viajará para a Itália na próxima semana para tratar de situações envolvendo o futuro do goleiro.

Se a saída de Brenno realmente acontecer, o Grêmio começa a procurar mais uma opção para o gol. O clube gaúcho ficaria apenas com Gabriel Grando como titular na função.

