Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

"Vamos atuar para aperfeiçoar a norma, corrigir distorções do texto no Senado e ajudar o Brasil a crescer", disse o governador Gaúcho, Eduardo Leite. (Foto: Grégori Bertó/Secom)

Governadores comentaram na noite desta quinta-feira (6) a aprovação, em primeiro turno, do texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária na Câmara dos Deputados.

Nas últimas semanas, os chefes dos governos estaduais articularam mudanças na proposta apresentada inicialmente pelo relator, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). As críticas e tentativas de alterar o texto foram apontadas como um dos motivos de atraso na votação. Mais cedo, nesta quinta, Ribeiro apresentou mudanças em seu parecer para contemplar pedidos dos governadores.

São os casos das alterações na composição do Conselho Federativo, que será responsável por centralizar a arrecadação do futuro imposto unificado estadual e municipal, e do funcionamento da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Confira a seguir o que disseram os governadores nas redes sociais:

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul

“Inseriram ‘jabutis’ e exceções de alíquotas que não se justificam. Mas no sistema tributário atual temos milhares de alíquotas, créditos presumidos, bases de cálculo, regimes especiais… tudo multiplicado por 27 estados e 5000 municípios. Por isso saúdo a aprovação da reforma. É um primeiro passo em direção à simplificação do sistema tributário. Vamos atuar para aperfeiçoar a norma, corrigir distorções do texto no Senado e ajudar o Brasil a crescer como um todo, em todas as regiões e para todos os brasileiros.”

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

“A alteração da tributação brasileira no Congresso Nacional é um pequeno passo pra resolver o manicômio fiscal que o brasileiro que trabalha, produz e paga impostos no país enfrenta. Independente do governo da ocasião, o Brasil precisa de união e ainda tem muito que melhorar.”

Wilson Lima (União Brasil), governador do Amazonas

“A Câmara aprovou, em primeiro turno, o texto da reforma tributária que, entre outras medidas, assegura a competitividade da Zona Franca de Manaus. Quero agradecer ao relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, ao Governo Federal, à bancada do Amazonas e a todos que entendem que esse é o modelo mais exitoso de desenvolvimento social, econômico e de proteção da floresta. Vamos continuar lutando pelo nosso povo!”

