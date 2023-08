Política Governistas pedem que o Supremo e a Polícia Federal determinem apreensão do passaporte de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parlamentares alegam risco eminente de fuga do ex-presidente ao exterior após revelações de hacker e investigações sobre esquema de venda de joias Foto: Agência Brasil Parlamentares alegam risco eminente de fuga do ex-presidente ao exterior após revelações de hacker e investigações sobre esquema de venda de joias. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parlamentares da base governista iniciaram um movimento de pressão para que o passaporte de Jair Bolsonaro (PL) seja apreendido nos próximos dias.

Em pedidos e ofícios encaminhados ao STF (Supremo Tribunal Federal) e à PF (Polícia Federal), deputados e senadores alegam a necessidade de se proibir a saída do ex-presidente do país durante investigações em curso.

Bolsonaro é alvo da investigação conduzida pela PF sobre um suposto esquema de venda ilegal de presentes oficiais. Além disso, ele teve o nome citado por Walter Delgatti durante depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro por supostamente promover ações para colocar em cheque a credibilidade das urnas eletrônicas.

Em requerimento protocolado na Suprema Corte na última sexta-feira (18), os deputados federais Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Erika Hilton (PSOL-SP), ambos integrantes da CPMI, justificam a retenção do documento para evitar “prejudicar os processos de investigação ou comprometer a integridade das evidências”. A solicitação foi encaminhada ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

No mesmo dia, o ministro recebeu notícia-crime com pedido semelhante do senador Rogério Carvalho (PT-SE). Além de mencionar o depoimento de Delgatti, o parlamentar aponta a existência de contas bancárias no exterior em nome do ex-presidente, além de um suposto esquema de desvio presentes presidenciais que deveriam compor o acervo da União.

A medida ainda conta com o apoio dos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que encaminharam também à PF ofícios com a solicitação. Os parlamentares devem apresentar, ainda, um requerimento com pedido semelhante à CPMI.

Simone Tebet se manifesta

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi uma das primeiras integrantes do governo defender a apreensão do documento.

“Não se enganem, busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele”, disse na cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Marcio Pochmann, na sexta-feira (18).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governistas-pedem-que-o-supremo-e-a-policia-federal-determinem-apreensao-do-passaporte-de-bolsonaro/

Governistas pedem que o Supremo e a Polícia Federal determinem apreensão do passaporte de Bolsonaro

2023-08-20