O Programa Lição de Casa, do governo do Rio Grande do Sul, deu início a obras em mais seis escolas estaduais na primeira quinzena de agosto. O Piratini investiu R$ 1,6 milhão e espera atender cerca de 2,1 mil alunos, além de professores e servidores.

Por meio das secretarias de Obras Públicas e da Educação, o governo lançou, em junho, o Programa Lição de Casa. A iniciativa prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final de 2023. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual.

As instituições

A Escola Estadual de Educação Básica Érico Veríssimo, em Lajeado, receberá mais de R$ 800 mil em duas obras. A primeira, iniciada na última segunda-feira (14), promoverá a adaptação de acessibilidade entre os blocos da escola, com aporte de R$ 554.972,70. A obra terá duração de 90 dias.

Desde o dia 1º de agosto, a Escola Estadual de Ensino Médio Adelina da Cunha, em Parobé, passa por uma reforma do cercamento, da cobertura e do refeitório, além da revitalização da área de serviço. Com investimento de R$ 503.551,25, a obra tem prazo de 120 dias para ser concluída.

A Escola Estadual Técnica Celeste Gobbato, em Palmeira das Missões, atingida por um vendaval, teve parte da cobertura do prédio destruída. Desde a última terça-feira (15), as telhas e a estrutura de madeira estão sendo trocadas e recuperadas, ao custo de R$ 93.760,55. A obra tem prazo de 30 dias.

Já a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Padre Traezel, em Cerro Largo, passa por readequação de área coberta e construção de banheiros com acessibilidade. O investimento de R$ 27.673,72 beneficiará os 271 alunos da escola. A obra tem prazo de 30 dias para conclusão dos serviços.

Além dessas, a Salgado Filho, em Alegrete, recebe recursos do Lição de Casa. A escola possui 135 alunos, e, na instituição, está em andamento a reforma completa da parte elétrica, com troca do padrão de entrada de baixa tensão. São R$ 127.733,26 destinados ao projeto com 90 dias para conclusão.

Por fim, nesta semana foi iniciada a obra de adequação ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) na Professor José Zeferino da Silveira, de Piratini. Ao custo de R$ 75.795,43, o projeto tem prazo de conclusão de 60 dias.

