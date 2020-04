Bem-Estar Governo federal envia mensagens para celulares com orientações sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

As mensagens reforçam cuidados que os cidadãos devem ter para conter o avanço da Covid-19 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As mensagens reforçam cuidados que os cidadãos devem ter para conter o avanço da Covid-19. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os mais de 210 milhões de celulares ativos no Brasil começaram a receber, a partir desta quarta-feira (22), mensagens de texto (SMS) do governo federal com orientações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do sistema de alertas da Defesa Civil, em parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

As mensagens reforçam cuidados que os cidadãos devem ter para conter o avanço da contaminação pelo vírus, como evitar aglomerações e lavar bem as mãos.

Habitantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, os Estados com o maior número de casos confirmados de Covid-19, são os primeiros a receber os alertas pelo celular.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar