Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Profissionais recebem, desde agosto, R$ 1.000, porém valor da parcela extra ainda não foi definido. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

O governo pagará uma parcela extra — uma espécie de 13º — do auxílio taxista a esses profissionais, que desde agosto recebem R$ 1 mil por mês. Criado pela PEC Eleitoral, o objetivo oficial era ajudar a categoria que havia sofrido com a alta dos combustíveis, porém integrantes do governo nunca esconderam o interesse eleitoral da medida, para tentar ampliar as chances de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio oficial ocorrerá em meio a disputa do segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa parcela extra, contudo, ainda não tem valor definido. Isso vai depender de um balanço a ser feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) em dezembro.

Foram reservados no total a essa categoria R$ 2 bilhões. Como há menos profissionais habilitados no programa que o previsto, pois eles deveriam estar cadastrados e estar em dia com as prefeituras até junho, sobrará dinheiro, que será usado para a parcela extra.

Além disso, o calendário de pagamento do benefício taxistas e para os caminhoneiros será antecipado para o dia 18 deste mês. A data anterior era 22 de outubro.

O Ministério do Trabalho confirmou em nota o pagamento de uma parcela extra do auxílio taxista às vésperas do Natal e que vai antecipar para o dia 18 de outubro o crédito do benefício para esses profissionais e caminhoneiros.

“Em dezembro, o MTP fará um balanço do pagamento dos benefícios para avaliar a possibilidade de pagar uma parcela extra, ainda em dezembro, aos taxistas. O objetivo do Ministério é utilizar todo o recurso destinado a esse benefício pela Emenda Constitucional nº 123 e atender o maior número de motoristas de táxi impactados pela alta dos combustíveis”, disse a pasta em nota.

Somente os taxistas devem ter mais uma parcela extra porque a PEC não define o número delas. O Ministério do Trabalho decidiu iniciar os pagamentos com parcelas de R$ 1 mil. Em agosto, por exemplo, pagou R$ 2 mil, referente aos meses de julho e agosto.

Já em relação aos caminhoneiros, a proposta diz que são seis parcelas de R$ 1 mil de um orçamento total de R$ 7 bilhões. Provavelmente, vai ter sobra, mas ela terá que ser devolvido ao Tesouro Nacional. Pela PEC, o que restar não pode ser destinado a outra finalidade.

Somando os três lotes pagos até agora, foram desembolsados com os taxistas R$ 877,3 milhões para 297.294 trabalhadores. O volume total pago aos caminhoneiros nos três lotes somou R$ 1,032 bilhão. Foram atendidos 360.712 transportadores. Eles terão direito a mais três parcelas, em outubro, novembro e dezembro.

A nova data faz parte de uma reprogramação no calendário de pagamento dos benefícios, que poderá permitir o recebimento de uma parcela extra aos taxistas em dezembro, segundo o Ministério do Trabalho.

