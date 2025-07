Grêmio Grêmio se prepara para confronto histórico contra rival interestadual

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grêmio precisará vencer retrospecto negativo para garantir os três pontos no Mineirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio precisará vencer retrospecto negativo para garantir os 3 pontos no Mineirão. ( FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio se prepara para mais um duelo histórico neste domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, em um confronto que carrega décadas de equilíbrio e intensidade.

Desde 1971, as equipes já se enfrentaram 55 vezes pela competição nacional. Apesar da vantagem mineira no número total de vitórias — são 23 para o Cruzeiro contra 18 do Grêmio — o tricolor ostenta um desempenho sólido, especialmente quando joga em seus domínios.

Dos 29 jogos disputados em Porto Alegre, o Grêmio venceu 14, empatou oito e perdeu apenas sete. A força em casa é um dos pilares da competitividade gremista neste clássico interestadual, mesmo diante de um adversário tradicional como a equipe mineira. O histórico mostra que, mesmo em cenários desfavoráveis, o tricolor manteve consistência como mandante e equilíbrio na média geral de confrontos.

Por outro lado, o Grêmio precisará ir contra a história para buscar os 3 pontos na casa do Cruzeiro, vendo que os 26 jogos realizados com mando de campo do adversário, o time mineiro obteve um desempenho sólido: foram 16 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas em casa. Esse dado mostra como o fator local costuma ser decisivo para os mandantes, que transforma o Mineirão em um verdadeiro caldeirão contra o adversário gaúcho.

Ao todo, o Grêmio marcou 62 gols e sofreu 70 nos duelos contra os mineiros, o que representa uma média de 1,13 gol por partida. Embora tenha sido superado no saldo, o time gaúcho teve sua parcela de domínio em determinados períodos — como a sequência de quatro vitórias consecutivas, sua melhor série positiva no clássico, e uma invencibilidade de quatro jogos, seu maior período sem derrotas para o adversário.

Naturalmente, houve fases de maior dificuldade. O Grêmio já enfrentou uma série de seis derrotas consecutivas contra o Cruzeiro e chegou a ficar oito jogos sem vitória. Apesar disso, os números mostram que o clube segue competitivo, enfrentando o Cruzeiro de igual para igual em boa parte da história do Brasileirão.

Neste novo capítulo da rivalidade, o Grêmio terá a oportunidade de reforçar sua recuperação na tabela e também de equilibrar ainda mais o histórico. Com elenco renovado, comissão técnica trabalhando ajustes táticos e a expectativa de contar com retornos importantes, o Grêmio aposta na força coletiva e no desempenho consistente em casa como trunfos para superar o adversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-se-prepara-para-confronto-historico-contra-rival-interestadual/

Grêmio se prepara para confronto histórico contra rival interestadual

2025-07-12