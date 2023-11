Brasil Grupo de jovens publicam nudes falsos de 40 alunas nas redes sociais

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Caso aconteceu no Colégio Marista São Luís, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Cerca de 40 adolescentes de um colégio particular do Recife foram vítimas do compartilhamento de fotos manipuladas em que parecem nuas, a maioria na faixa dos 14 anos, de acordo com os pais. Um dos responsáveis afirmou que as montagens foram feitas por garotos que estudam na mesma escola. A polícia abriu inquérito para investigar.

De acordo com um do pais, quatro alunos eram responsáveis pelas montagens e compartilhavam as imagens em um grupo de WhatsApp. A situação foi descoberta após um garoto, que recebeu as imagens, avisar para uma das vítimas.

“Minha filha me ligou chorando porque tinha visto essa montagem de fotos dela e das amigas nuas. Ela me pediu para sair da escola”, contou o pai.

Ele também diz que as vítimas denunciam que tiveram fotos publicadas nas redes sociais modificadas em montagens que as colocavam em posições pornográficas. A história se espalhou entre os pais da unidade, que foram até a diretoria do colégio levar as reclamações das filhas. Quatro rapazes foram identificados nas mensagens e estão suspensos.

“Chamaram os meninos para a direção, desbloquearam os celulares e viram fotos de umas 40 meninas, tudo com uns 14, 13 anos. Algumas eram bem-feitas e outras mais grosseiras e claramente falsas”, disse o pai de uma das vítimas. Os pais foram orientados a comparecer na delegacia com as fotos originais, para comprovar que as fotos espalhadas eram montagens, e a polícia também investiga se as imagens foram mandadas para pessoas de fora da escola. Caso a denúncia seja confirmada, o pai reforça que se não houver expulsão dos alunos acusados, ele vai retirar os filhos do colégio. Investigação As investigações foram confirmadas pela Polícia Civil na terça-feira (7) e estão sob responsabilidade do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). A corporação afirmou que não vai repassar outras informações “não prejudicar as investigações em curso”. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, no Art. 241C, que é crime “simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual.”

