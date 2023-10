Geral Hamas anuncia morte de comandante militar em Gaza; Israel já matou sete chefes terroristas durante sua contraofensiva

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

As Forças de Defesa de Israel publicaram imagens do ataque que matou Ayman Nofal. (Foto: Reprodução)

O Hamas anunciou nessa terça-feira (17) a morte de um dos seus comandantes militares em um ataque israelense no centro da Faixa de Gaza. Ayman Nofal, comandante das Brigadas Al Qassam, o braço armado da facção, foi morto num ataque “sionista” no campo de Bureij, diz o breve comunicado.

Segundo as IDF (Forças de Defesa de Israel), Nofal era ex-chefe de Inteligência Militar do Hamas, sendo uma das figuras com maior poder no grupo. O governo israelense afirma que ele planejou o sequestro do soldado Gilad Shalit, capturado pelo Hamas em 2006 e trocado em 2011 pela soltura de mais de mil prisioneiros palestinos. As IDF publicaram imagens do ataque que matou Nofal.

Em um movimento raro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento televisionado no fim da última semana para afirmar que Israel “nunca esquecerá ou perdoará os atos horríveis dos nossos inimigos” e prometer a destruição do Hamas, grupo responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro.

Desde a deflagração da investida terrorista, além de Ayman Nofal, outros seis integrantes com postos-chave na hierarquia do Hamas foram “eliminados”, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF).

No sábado, os militares israelenses anunciaram a morte de um terrorista do Hamas que, segundo Israel, liderou uma unidade de forças de comando que matou civis a tiros no ataque de 7 de outubro. Al Qadi foi morto em um ataque aéreo, disseram.

“Aviões militares israelenses mataram Ali Qadi, comandante da força de comando ‘Nukhba’ (elite) do Hamas”, afirma um comunicado sem especificar o local ou o momento do ataque.

Qadi, 37 anos, era comandante de uma unidade da força de elite do Hamas. Um fonte palestina e o comunicado militar israelense disseram que Qadi era um dos mais de mil prisioneiros palestinos libertados por Israel em 2011 em troca de um soldado, Gilad Shalit, capturado pelo Hamas em 2006.

“Ali Qadi liderou o massacre bárbaro e desumano de civis em 7 de Outubro em Israel. Acabamos de eliminá-lo. Todos os terroristas do Hamas terão o mesmo destino”, afirmaram as Forças de Defesa de Israel (IDF), pelas redes sociais.

Qadi foi preso por Israel em 2005 pelo sequestro e assassinato de um homem israelense que, segundo a mídia na época, era corretor da agência de segurança interna Shin Bet.

Terroristas do Hamas que romperam a barreira de segurança militarizada em torno da Faixa de Gaza em 7 de outubro, desencadeando bombardeios retaliatórios israelenses em Gaza.

Também no sábado, os militares israelenses confirmaram ter matado outro líder do grupo terrorista: Merad Abu Merad, considerado o chefe do sistema aéreo do Hamas. Segundo o Exército israelense, Murad “teve grande participação e dirigiu terroristas no massacre”.

Além de Ayman Nofal, Ali Qadi e Merad Abu Merad, também foram mortos, segundo Israel:

– Muetaz Eid: Comandante do Distrito Sul de Segurança Nacional do Hamas;

– Zachariah Abu Ma’amar: Chefe do escritório de Relações Internacionais do braço político do Hamas;

– Joad Abu Shmalah: Ministro da Economia da gestão do Hamas na Faixa de Gaza;

– Belal Alqadra: Comandante da força de comando ‘Nukhba’ (elite) do Hamas em Khan Younis. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias AFP.

