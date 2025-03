Brasil Heathrow, principal aeroporto de Londres, volta a funcionar totalmente após fechamento por conta de incêndio

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

O Heathrow, em Londres, é o maior aeroporto da Europa e o quarto mais movimentado do mundo.(Foto: Divulgação)

O principal aeroporto de Londres, Heathrow, voltou a operar com sua máxima capacidade na manhã deste sábado (22), pelo horário local – madrugada, pelo horário de Brasília. A informação é da agência de notícias Reuters.

No X, o aeroporto confirmou a volta dos voos, mas pediu para que os passageiros checassem a situação de cada trecho com a companhia aérea. Segundo a Rede Nacional de Energia, a luz voltou para todos os afetados do local, incluindo o aeroporto.

“Os voos foram retomados em Heathrow após a queda de energia de ontem. Se você estiver programado para viajar hoje, aconselhamos que entre em contato com sua companhia aérea para obter as informações mais recentes sobre seu voo antes de se dirigir ao aeroporto”, disse a publicação.

Nesta sexta (21), as operações haviam retornado de forma parcial, após um incêndio paralisar as decolagens e pousos no local. O primeiro avião a pousar em Heathrow foi um Airbus A380 da British Airways.

Segundo o site de monitoramento FlightRadar24, a aeronave estava no aeroporto de Gatwick, o segundo maior que atende à capital da Inglaterra, e foi realocado para Heathrow. Ele pousou pouco após as 18h no horário local (15h em Brasília).

Pouco antes, por meio de seus porta-vozes, as companhias aéreas United Airlines e Air Canada vieram a público dizer que iriam retomar suas operações para Heathrow ainda esta noite.

“Nossas equipes trabalharam incansavelmente desde o incidente para garantir uma recuperação rápida. Agora podemos reiniciar os voos com segurança, priorizando a repatriação e a realocação de aeronaves. Por favor, não viaje para o aeroporto, a menos que sua companhia aérea tenha lhe aconselhado a fazê-lo. Esperamos executar uma operação completa amanhã e forneceremos mais informações em breve”, afirma o comunicado.

O Heathrow é o maior aeroporto da Europa e o quarto mais movimentado do mundo. Todos os voos desta sexta, cerca de 1.350, foram cancelados ou deslocados para pouso em outros aeroportos por conta de um apagão provocado por um incêndio em uma estação de energia próxima ao aeroporto, no oeste de Londres.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que representa companhias aéreas em todo o mundo, criticou o aeroporto internacional de Heathrow por não ter um plano B para a distribuição de energia.

O aeroporto internacional de Heathrow, o principal de Londres, o maior da Europa e um dos mais movimentados do mundo, ficou totalmente fechado por mais de 12 horas por conta de um incêndio em uma estação de energia.

Ainda de acordo com a administração, 1.357 voos estavam previstos no aeroporto internacional nesta sexta — 679 de chegada e 678 de saída. No total, cerca de 291 mil passageiros deveriam circular pelo Heathrow somente nesta sexta.

O fechamento também provocou um efeito cascata no resto do mundo e fez com que centenas de outros voos também fossem cancelados ou tivessem suas rotas alteradas. Ao longo da madrugada, voos dos Estados Unidos em direção à Europa tiveram de dar meia-volta no meio do trajeto e retornar ao ponto de partida.

O incêndio, que começou nesta madrugada (ainda noite de quinta-feira pelo horário de Brasília), deixou o Heathrow sem energia e afetou todas as operações do aeroporto.

“Para garantir a segurança de nossos passageiros e colegas, Heathrow estará fechado até as 23h59 do dia 21 de março”, disse um comunicado do aeroporto.

A British Airways, companhia britânica que é a principal operadora no Heatrhow, recomendou que seus clientes não se desloquem para o aeroporto até novo aviso. Já a Virgin Atlantic cancelou todos os seus voos que chegariam e decolariam de Heathrow até a próxima segunda (24).

A EasyJet, companhia britânica de baixo custo, disse que colocou sua frota de aviões de grande porte em rotas estratégicas nesta sexta e ao longo do fim de semana para realocar passageiros de voos cancelados no aeroporto de Londres.

De acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24, dezenas de voos já foram desviados para outros aeroportos. A companhia aérea Qantas Airways deslocou seus voos com destino a Londres para Paris, na França. Já a United Airlines enviou aviões que iriam a Londres para Shannon, na Irlanda.

A Eurocontrol, agência que gerencia as operações de controle de tráfego aéreo em toda a Europa, disse em seu site de operações que nenhuma chegada estava sendo permitida em Heathrow devido à falta de energia, e havia planos de desvio em vigor para os voos. As informações são do portal G1.

