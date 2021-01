Porto Alegre Instalado Comando Ambiental às margens do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Coronel Mario Ikeda representou o prefeito Sebastião Melo na solenidade. Foto: Alex Rocha/PMPA Coronel Mario Ikeda representou o prefeito Sebastião Melo na solenidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O secretário municipal de Segurança, coronel Mario Ikeda, participou, nesta quarta-feira (13), da solenidade de instalação do Comando Ambiental e 1º Batalhão Ambiental no Parque Náutico do Estado. Ikeda representou o prefeito Sebastião Melo na cerimônia, que foi presidida pelo comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr Picon, e pelo tenente-coronel Luciano Moritz Bueno, que assumiu como comandante interino do Comando Ambiental.

As novas instalações estão situadas em um terreno às margens do Guaíba, o que vai tornar mais ágil e eficiente o atendimento a ocorrências de crimes ambientais contra a fauna, flora, caça e pesca ilegal, maus tratos a animais e tráfico de animais silvestres.

O Comando Ambiental também atende casos de delitos à mineração e a recursos hídricos, descarte de resíduos, parcelamento do solo e poluição. “A localização junto ao Guaíba é importante para Porto Alegre, pelo cuidado com a preservação ambiental e pela revitalização de um dos pontos mais degradados de nossa cidade”, diz Ikeda. Participou também da solenidade o vice-governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre