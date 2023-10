Esporte Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo em mais um clássico GreNal pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Os treinadores Eduardo Coudet e Renato Portaluppi finalizaram nesse sábado (7) a preparação das suas equipes para o confronto. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional e Lucas Uebel/Grêmio)

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (8) em mais um clássico gaúcho pelo Campeonato Brasileiro. Válido pela 26ª rodada da competição nacional, o Grenal 440 está marcado para as 16h no estádio Beira-Rio. Os treinadores Eduardo Coudet e Renato Portaluppi finalizaram nesse sábado (7) a preparação das suas equipes para o confronto.

O Colorado soma 29 pontos na tabela de classificação. Já o Tricolor está com 44 pontos. Depois do clássico, o time de Coudet voltará a campo apenas no próximo dia 18, após a Data Fifa, diante do Bahia, em Salvador. Já a equipe comandada por Renato enfrentará o Athletico Paranaense, na Arena, na mesma data.

Colorado

O Colorado fechou na tarde desse sábado (7) a preparação para o clássico. Sem tempo para descanso, o elenco treinou forte nos últimos dias.

A preparação para a partida chegou ao fim com um treinamento fechado no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet optou pela privacidade para realizar os ajustes finais na equipe que entrará em campo. O comandante argentino não terá Hugo Mallo à disposição. O espanhol foi expulso na última partida do Brasileirão e cumprirá suspensão. Matheus Dias segue em plano de recuperação. Já Bustos e Carlos de Pena, que cumpriram suspensão, estão à disposição da comissão.

Tricolor

Já o Grêmio finalizou na manhã desse sábado a preparação para o clássico. Com portões fechados para a imprensa, no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou a última atividade antes do duelo.

Com uma semana cheia de trabalhos visando o clássico, o elenco trabalhou intensamente os aspectos físicos, técnicos e táticos. Nesse sábado não foi diferente, com o grupo em campo para os ajustes finais na equipe.

Depois de um treino físico comandado pelo preparador Reverson Pimentel, o comandante gremista Renato Portaluppi orientou atividades focadas em situações de jogo, bola parada e pênaltis.

Provável escalação do Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; Ferreira (João Pedro Galvão) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

