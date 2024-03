Inter Inter empata em 1 a 1 com o Corinthians e decide em casa vaga às quartas da Copa do Brasil Sub-17

6 de março de 2024

Agora, a definição da vaga entre as oitos melhores equipes será na quarta-feira (13), às 15h, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Ficou tudo para ser decidido em casa! No primeiro capítulo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, o Internacional enfrentou o Corinthians no Parque São Jorge na noite desta terça-feira (05). Com gol de Guilherme Barbosa para o Colorado, o jogo finalizou em empate por 1 a 1. Agora, a definição da vaga entre as oitos melhores equipes será na quarta-feira (13), às 15h, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Inter pressiona saída de bola

Com o campo bastante molhado após fortes chuvas na zona leste de São Paulo, o duelo entre Internacional e Corinthians começou com a equipe corintiana impondo seu jogo. Logo aos 7 minutos, Luiz Fernando, em falta da intermediária, arriscou para o gol e obrigou o goleiro Henrique Menke a fazer boa defesa. No entanto, após esta oportunidade do lado adversário, o Internacional conseguiu equilibrar o jogo, criando boas oportunidades.

Aos 11 minutos, o Inter arriscou pela primeira vez. Luis Otavio tentou uma finalização de fora da área, mas a bola, comprometida pelo campo molhado, saiu fraca e sem perigo para o gol corintiano. O Internacional aproveitou bem o corredor esquerdo, com Gabriel Vinicius fazendo uma jogada pela direita aos 12 minutos. Ele combinou com Tiago e cruzou para Gabriel Carvalho, cujo chute passou perigosamente perto da trave.

O Inter demonstrou perigo nas bolas paradas, com destaque para uma cobrança de falta aos 23 minutos, resultando em uma cabeçada de Evertow que não encontrou o caminho certo. Mesmo com volume e um futebol ofensivo, pressionando a saída de bola do adversário, o Internacional não conseguiu fazer o goleiro do Corinthians trabalhar na primeira etapa.

Inter e Corinthians marcam

O segundo tempo começou com Vitinho, do Corinthians, beijando o poste do Internacional no segundo minuto, demonstrando a intensidade que seria os últimos 45 minutos do confronto. Aos 3 minutos, Gabriel Carvalho cobrou uma falta perigosa, refletindo a tensão também para o lado corintiano. Aos 10, o Corinthians construiu uma jogada pelo meio, mas Esley conseguiu o bote certo, evitando o arremate frontal.

Aos 12 minutos, o Celeiro de Ases abriu o placar. Guilherme Barbosa recebeu a bola de Luis Otavio e soltou uma pancada de fora da área. A bola viajou direto para o gol adversário, sem chance de defesa. 1 a 0 para o Colorado.

Os últimos minutos do jogo de ida foram marcados por chances para ambos os lado. Aos 45 minutos, o Inter teve uma nova chance para se colocar novamente à frente do placar. Gabriel Carvalho colocou Matheus Vinicius na cara do gol, mas o goleiro fez uma grande defesa e impediu o segundo gol colorado. Aos 47, Luiz Fernando, do Corinthians, quase marcou novamente para o adversário após um cruzamento pela direita, batendo de primeira de dentro da área. Assim, tudo ficará para o jogo de volta, na casa do Celeiro de Ases.

