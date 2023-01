Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho terá horário especial nas sextas-feiras de janeiro e fevereiro

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O horário do expediente nesses dias será das 8h às 15h, de forma ininterrupta Foto: Reprodução O horário do expediente nesses dias será das 8h às 15h, de forma ininterrupta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, assinou uma ordem de serviço determinando que, em todas as sextas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro, o horário do expediente no Judiciário estadual será das 8h às 15h, de forma ininterrupta.

Segundo o documento, serão mantidos “os respectivos serviços jurisdicionais sob regime de plantão, sem prejuízo das audiências e sessões designadas”.

O texto também determina que, no dia 22 de fevereiro de 2023, Quarta-feira de Cinzas, o expediente de trabalho será das 12h às 19h. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/judiciario-gaucho-tera-horario-especial-nas-sextas-feiras-de-janeiro-e-fevereiro-2/

Judiciário gaúcho terá horário especial nas sextas-feiras de janeiro e fevereiro