Elize e o marido, o empresário Marcos Matsunaga. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A Justiça concedeu a liberdade condicional a Elize Matsunaga, presa desde 2012 por matar o marido Marcos Matsunaga. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que relatou que o alvará de soltura foi cumprido às 17h35 desta segunda-feira (30).

Elize foi condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, mas, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 16 anos e três meses. Ela passou 10 anos na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), local onde também estão Suzane Von Richtoffen e Anna Jatobá.

Com a decisão do Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª Região Administrativa Judiciária, em São José dos Campos (SP), Elize poderá cumprir o restante da pena em liberdade sem a necessidade do uso de tornozeleira eletrônica.

O benefício, no entanto, exigirá que ela obtenha uma ocupação lícita, comunique periodicamente ao juiz sua ocupação e não se mude sem prévia autorização. Também poderá ser imposto a Elize um horário fixo para que retorne para casa, bem como a proibição de frequentar determinados lugares.

Relembre o caso

O empresário herdeiro da indústria de alimentos Yoki, Marcos Matsunaga, foi morto com um tiro de pistola 380 efetuado por Elize no dia 19 de maio de 2012, no apartamento onde o casal morava com a filha de um ano, na zona oeste de São Paulo.

Após o tiro, Marcos teve o corpo esquartejado pela mulher em sete partes, que foram espalhadas em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Na época, ele tinha 42 anos e ela, 30.

Em junho de 2012, Elize foi presa preventivamente e condenada por júri popular, em dezembro 2016. O caso virou uma série na Netflix, lançada no ano passado.

