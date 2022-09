Mundo Kate Middleton lançou “olhares gelados” para Meghan Markle durante funeral da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Segundo especialista em linguagem corporal, o encontro entre Kate e Meghan foi tenso. (Foto: Reprodução/Page Six)

Kate Middleton teria lançado “olhares gelados” para Meghan Markle durante o funeral da rainha Elizabet II no Castelo de Windsor, para “congelá-la”, de acordo com entrevista dada pela especialista em linguagem corporal, Katia Loisal, ao jornal Seven News, da Austrália.

“Ao contrário da Meghan confiante que conhecemos, ela parecia pouco à vontade durante este encontro, o que não é surpreendente, dadas as críticas recentes que ela enfrentou”, disse ela.

A especialista afirmou também que o príncipe William parecia fazer um esforço com sua cunhada – mas afirmou que os olhares da recém-nomeada princesa de Gales faziam parecer que ela estava tentando “congelar” Meghan Markle.

“Em várias ocasiões, Meghan olhou para Kate; no entanto, o olhar não foi correspondido”, disse Loisal, acrescentando que a princesa de Gales parecia “olhar através” de Meghan.

Duque de Sussex

Harry, o duque de Sussex, completou 38 anos nesta semana, em meio ao funeral de sua avó paterna, a rainha Elizabeth II. A data marca uma semana da morte da monarca, aos 96 anos, ocorrida no Castelo de Balmoral, na Escócia. Essa é mais uma das turbulências enfrentadas pelo caçula no rei Charles III nesses últimos 12 meses.

Ele vem enfrentando uma pressão em relação a um livro sobre sua vida e as polêmicas em que se envolveu. O acordo com a editora Penguin Random House foi descoberto em julho de 2021. Há um temor de que as revelações dos altos e baixos da vida de Harry, incluindo seu casamento com Meghan Markle, possam trazer mais conflitos entre o duque e o restante da família real.

De acordo com especulações, o livro deveria ser lançado em novembro deste ano, mas a morte de Elizabeth II pode fazer com que isso só aconteça em 2023. Em agosto do ano passado, Harry anunciou que US$ 1,5 milhão dos lucros serão doados para instituições de caridade.

Além do acordo com a editora, Harry também assinou contratos com plataformas de streaming, já que está sem receber salários e patrocínios reais. Eles chegaram a ser suspensos por causa da falta de conteúdos, mas voltaram a ficar firmes após os recentes acontecimentos.

A propriedade de Meghan e Harry em Montecito, na Califórnia, também deu dor de cabeça ao herdeiro de Charles. O casal foi informado, em agosto deste ano, que precisava proteger a mansão de possíveis ataques de um puma que ronda pelas proximidades. A casa foi ainda alvo de duas tentativas de invasão num período de 12 dias, em maio.

Um outro problema enfrentado por Harry foi um embate com a família real, em janeiro: o herdeiro de Charles III queria segurança privada enquanto estivesse em viagens pelo Reino Unido. Ele afirmou que sentia que Meghan e os dois filhos do casal ficavam inseguros sem a equipe policial financiada pelos contribuintes — a escolta foi retirada após a renúncia aos cargos da Coroa britânica.

