Mundo Líder do Grupo Wagner é visto pela primeira vez após recuo e ganha aplausos ao deixar QG russo

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

É a primeira vez que Prigozhin é visto em público desde que anunciou que suas tropas recuariam de Moscou e retornariam aos acampamentos Foto: Reprodução É a primeira vez que Prigozhin é visto em público desde que anunciou que suas tropas recuariam de Moscou e retornariam aos acampamentos Foto: Reprodução

O chefe da grupo militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, deixou o quartel-general militar russo em Rostov-on-Don, no sudoeste da Rússia, mostra um novo vídeo.

O vídeo, postado no Telegram, geolocalizado e autenticado, mostra Prigozhin sentado no banco de trás de um veículo. A multidão aplaude e o veículo para quando um indivíduo se aproxima e aperta a mão de Prigozhin. É possível ouvi-lo dizendo “tudo de bom” para as pessoas ao redor antes que o veículo siga.

A mídia estatal russa RIA Novosti citou uma testemunha ocular não identificada que disse que Prigozhin deixou o quartel-general “com os combatentes”. É a primeira vez que Prigozhin é visto em público desde que anunciou que suas tropas recuariam de Moscou e retornariam aos acampamentos.

Não está claro para onde Prigozhin deve seguir agora, mas pelo aparente acordo, espera-se que ele seja enviado para Belarus e não enfrente nenhuma acusação criminal.

Outros vídeos postados no Telegram, também geolocalizados mostram as forças do Wagner se retirando de suas posições no quartel-general militar, multidões cercando um comboio de veículos do grupo e pessoas aplaudindo as forças depois que foi anunciado que recuariam.

Antes que as forças de Wagner fossem vistas saindo, um vídeo da mídia estatal russa RIA Novosti mostrou um veículo da polícia militar russa chegando ao quartel-general militar.

2023-06-25