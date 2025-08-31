Brasil Lula condiciona sua candidatura para presidente em 2026 à sua saúde: “Tenho que estar 100%”

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula declarou que não há "condições de devolver esse país ao fascismo que o governo nos últimos anos". (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira (29), que para ser candidato à reeleição em 2026, precisa estar em boas condições físicas e mentais.

“Eu, para ser candidato à reeleição, tenho que estar 100% com saúde. Tenho que estar com minha cabeça muito boa, fisicamente bem. Se eu tiver como estou agora, não terei dúvida que serei candidato”, afirmou o chefe do Executivo.

Questionado sobre a existência de uma alternativa caso não concorra ao Planalto novamente, Lula destacou que “não faltam candidatos”, mas que não poderia citá-los.

“Senão, vão dizer que o Lula está lançando alguém. Têm vários nomes dentro e fora do PT. O que não vai faltar são nomes. Agora, o precisamos ter certeza é que será uma eleição difícil e que não podemos perder. Se eu for candidato, pode ter certeza que é para ganhar as eleições”, ressaltou o presidente.

Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula declarou que não há “condições de devolver esse país ao fascismo que o governo nos últimos anos”.

Lula diz não haver espaço para ‘terceira via’ na eleição presidencial de 2026

O presidente Lula (PT) projeta uma eleição polarizada em 2026, sem espaço para a consolidação de uma “terceira via”. Em entrevista à afiliada da TV Record em Minas Gerais nesta quinta-feira 28, ele criticou o governador Romeu Zema (Novo), que já se lançou à corrida pelo Palácio do Planalto, e condicionou uma possível candidatura à reeleição ao seu estado de saúde.

Lula declarou que ele e o PT estão preparados para a disputa. Em sua quinta visita a Minas desde que retornou à Presidência, o petista anunciou investimentos em obras de mobilidade em Contagem e Belo Horizonte e participará da inauguração de uma fábrica em Montes Claros.

“Acho que será polarizada. Podem surgir dez times em Minas Gerais, mas o Cruzeiro e o Atlético serão eternamente polarizados. Podem surgir dez times em São Paulo, mas Corinthians e Palmeiras serão a maior polarização”, disse, comparando a disputa política a clássicos do futebol. “No mundo inteiro a eleição é polarizada. Mas acho que não haverá espaço para uma terceira via. As pessoas vão ter que escolher de que lado vão ficar.” Com informações dos portais CNN e Carta Capital.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/lula-condiciona-sua-candidatura-para-presidente-em-2026-a-sua-saude-tenho-que-estar-100/

Lula condiciona sua candidatura para presidente em 2026 à sua saúde: “Tenho que estar 100%”

2025-08-31