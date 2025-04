Política Lula encaminha projeto para criação de carreiras e alteração na remuneração de servidores

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou ao Congresso Nacional texto de projeto de lei que atende a demandas do funcionalismo público federal. A proposta prevê criação de carreiras e alteração na remuneração de servidores efetivos e comissionados, dentre outras medidas para a categoria.

O texto também prevê mudanças em regras voltadas para conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar. O envio da proposta está formalizado em mensagem presidencial publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (02). O ato, porém, traz apenas a ementa do projeto sugerido, sem detalhar o teor das mudanças.

De acordo com mensagem, o texto encaminhado aos parlamentares “cria a Carreira de Desenvolvimento Socioeconômico, a Carreira de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa e a Carreira de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, altera a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo federal, altera a remuneração de cargos em comissão, de funções de confiança e de gratificações do Poder Executivo federal, reestrutura cargos efetivos, planos de cargos e carreiras, padroniza e unifica regras de incorporação de gratificações de desempenho, altera as regras do Sistema de Desenvolvimento na Carreira, transforma cargos efetivos vagos em outros cargos efetivos, em cargos em comissão e em funções de confiança, altera a regra de designação dos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar e dá outras providências”. (Estadão Conteúdo)

