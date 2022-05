Rio Grande do Sul Mais de 4 mil pessoas estiveram na 43ª Romaria dos Motociclistas ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Depois de duas edições sem a participação presencial, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio, ocorrerá a 143ª Romaria ao Santuário de Caravaggio. Foto: Leandro Ávila/Divulgação Depois de duas edições sem a participação presencial, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio, ocorrerá a 143ª Romaria ao Santuário de Caravaggio. (Foto: Leandro Ávila/Divulgação) Foto: Leandro Ávila/Divulgação

Na tarde deste sábado (21), ocorreu a 43ª Romaria dos Motociclistas ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. A mais antiga das pré-romarias reuniu cerca de 4 mil pessoas, segundo números da Brigada Militar.

Neste domingo (22), acontece a 1ª Romaria das Pessoas com Deficiência ao Santuário de Caravaggio. Serão duas as opções de ponto de saída para os devotos, ambas na Rodovia dos Romeiros: diante do pronto atendimento da Unimed no município (a 4,1 quilômetros do Santuário) e no trevo para o acesso secundário a Caravaggio (com uma caminhada de 1,5 quilômetro até a chegada). A escolha pelo local de partida fica a cargo de cada participante, de acordo com seu nível de limitação. Para as 16h30min, está prevista bênção no Santuário. Às 17h, ocorre a Santa Missa no Santuário de Caravaggio.

Depois de duas edições sem a participação presencial em virtude dos protocolos de saúde por consequência da covid, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio, ocorrerá a 143ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, que terá como tema “Fonte de sabedoria, rogai por nós”, que recorda a Campanha da Fraternidade deste ano que reflete sobre “Fraternidade e Educação”.

Transporte coletivo

Farroupilha: No município de Farroupilha, quem fará o transporte de ida e volta ao Santuário de Caravaggio é a Bento Transporte, com custo de R$ 8. O primeiro ônibus sai às 7h, da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no centro, passa pela Estação Rodoviária de Farroupilha, e após o ônibus segue ao Santuário. O último horário de retorno à cidade será às 18h30min.

A quantidade de ônibus disponíveis para o evento será definida de acordo com a demanda. Ao longo do dia, os veículos farão o trajeto de retorno ao centro de Farroupilha conforme a demanda, ou seja, o ônibus sai quando estiver lotado. As passagens, ao longo da festa, poderão ser adquiridas nos guichês que ficam na esplanada do Santuário, próximo ao santuário.

Caxias do Sul: O transporte de Caxias do Sul até o Santuário de Caravaggio é feito pela Ozelame Transportes. Ao todo, serão disponibilizados 95 ônibus. A compra de passagens antecipadas já pode ser feita na Rodoviária de Caxias do Sul.

Nos dias da festa, também é possível adquirir as passagens na rodoviária ou nos pontos de venda na esplanada do santuário, em guichês específicos. Neste ano, o valor ficou definido em R$ 12,65. O primeiro ônibus sairá de Caxias do Sul às 7h. As viagens de ida não possuem paradas, apenas embarcam passageiros na rodoviária. Já na volta, serão feitas as paradas normais da linha. A exemplo dos últimos anos, os ônibus farão as viagens após o veículo estar cheio.

Bento Gonçalves: Os peregrinos que vierem de Bento Gonçalves, com a Bento Transportes, já podem adquirir as passagens junto à rodoviária da cidade, no valor de R$ 12,65. As saídas, no dia 26, 28 e 29 de maio de 2022 serão feitas com horários definidos.

De Bento Gonçalves para o santuário, as saídas serão às 8h, 9h30min e 13h30min. E Já para retornar, dia 26 os ônibus partirão às 7h15min, 8h45min, 12h e 16h30min. E nos dias 28 e 29 de maio de 2022 os horários serão 7h15min, 8h45min, 12h, 16h e 17h30min. A compra das passagens e o embarque é feito na rodoviária do município e em Caravaggio, junto ao santuário.

