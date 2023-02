Mundo Mais de 50 pessoas morreram em naufrágio perto da costa da Itália

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Pelo menos 59 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com imigrantes na costa leste da região da Calábria, na Itália, informam agências internacionais de notícias neste no domingo (26). Entre as vítimas, 12 crianças já foram encontradas.

Alguns corpos foram achados nas margens de Steccato di Cutro, um balneário na província de Crotone, disse a ANSA, enquanto outras vítimas foram resgatadas na água. O número de mortos ainda pode aumentar.

A embarcação, trazendo imigrantes do Irã, Paquistão e Afeganistão, bateu contra rochas em um mar agitado, afirmou a agência de notícias Adnkronos.

Sobreviventes

Informações da polícia e da guarda costeira italiana dizem que ao menos 81 pessoas sobreviveram ao naufrágio, e 20 foram encaminhadas ao hospital, com uma em estado grave, até a última atualização da reportagem. De acordo com a Adnkronos, mais de 100 pessoas estavam a bordo do navio.

A Itália é um dos principais pontos de desembarque de migrantes que tentam entrar na Europa por via marítima. Mas a rota do Mediterrâneo central é uma das mais perigosas do mundo. De acordo com o Projeto de Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações, 20.333 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo central desde 2014.

