Max Verstappen (com a medalha), da Red Bull, aumentou a vantagem na ponta da Fórmula 1. (Foto: Twitter/Reprodução)

Em busca do tricampeonato, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Canadá e aumentou a sua vantagem na ponta da Fórmula 1. Com o triunfo, o holandês igualou o número de vitórias de Ayrton Senna, com 41 cada. Além disso, essa foi a centésima vitória da equipe.

Após a etapa, Verstappen falou sobre igualar o feito de Senna. “Nunca esperei chegar a este tipo de número”, comentou.

Fernando Alonso (Espanha), da Aston Martin, Lewis Hamilton (Inglaterra), da Mercedes, fecham o pódio respectivamente na segunda e terceira colocação. A volta mais rápida ficou por conta de Sergio Pérez (México), da Red Bull, que anotou 1min,14s.481, em uma etapa de recuperação.

Outros dois pilotos conseguiram recuperar o prejuízo. Carlos Sainz, da Ferrari, largou fora das dez primeiras colocações, mas o espanhol conquistou o quinto lugar. Companheiro de escuderia, Charles Leclerc (Mônaco) também subiu algumas posições e terminou entre os quatro primeiros.

George Russel (Inglaterra), da Mercedes, foi o destaque negativo da corrida, já que devido aos problemas teve que abandonar a prova. Com o triunfo no Canadá, Verstappen aumentou ainda mais a vantagem na ponta. Agora, o holandês está com 195 pontos, enquanto o segundo colocado, Perez, está com 124. O pódio da classificação geral fecha com Alonso.

A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Áustria. A nona etapa da temporada 2023 está marcada para o próximo dia 2 de julho, às 10h (de Brasília).

Resultado

1. Max Verstappen – RBR – 1:33:58.348 – 25 pontos

2. Fernando Alonso – ASTON MARTIN – +9.570s – 18 pontos

3. Lewis Hamilton – MERCEDES – +14.168s – 15 pontos

4. Charles Leclerc – FERRARI – +18.648s – 12 pontos

5. Carlos Sainz – FERRARI- +21.540s – 10 pontos

6. Sergio Perez – RBR – +51.028s – 9 pontos

7. Alexander Albon – WILLIAMS – +60.813s – 6 pontos

8. Esteban Ocon – ALPINE – +61.692s – 4 pontos

9. Lance Stroll – ASTON MARTIN – +64.402s – 2 pontos

10. Valtteri Bottas – ALFA ROMEO – +64.432s – 1 ponto

11. Oscar Piastri – MCLAREN – +65.101s – 0

12. Pierre Gasly – ALPINE – +65.249s – 0

13. Lando Norris – MCLAREN – +68.363s – 0

14. Yuki Tsunoda – ALPHATAURI – +73.423s – 0

15. Nico Hulkenberg – HAAS – +1 volta – 0

16. Zhou Guanyu – ALFA ROMEO – +1 volta – 0

17. Kevin Magnussen – HAAS – +1 volta – 0

18. Nyck De Vries – ALPHATAURI – +1 volta – 0

19. George Russell – MERCEDES – Não completou – 0

20. Logan Sargeant – WILLIAMS – Não completou – 0

Classificação no campeonato

Com a vitória, Verstappen ampliou enormemente a vantagem na liderança. Com 195 pontos, o holandês está 69 a frente do segundo colocado, seu companheiro de equipe Sergio Pérez, que tem 126 pontos. A RBR, por sinal, nada de braçadas no mundial de construtores, somando 321 pontos. Muito atrás, a Mercedes segue vice-líder com 167, seguida pela Aston Martin, com 154.

Vale destacar que o sétimo lugar de Albon o levou à 12ª colocação no campeonato, com sete pontos, e tirou a Williams da lanterna da F1. A escuderia, agora com sete pontos, passou a Alpha Tauri, que só tem 2.

