Colunistas MDB prefere Doria

Por Leandro Mazzini | 11 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) não está nem aí para o rumo do documento final. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quem insiste saber, num cenário ainda indefinido, com quem vai o MDB na eleição de 2022, o presidente do partido, deputado Baleia Rossi (SP), recorre à disciplina da escola do guia Michel Temer. Desconversa, indicando tudo ser possível. Mas entre portas, o novo cacique do maior partido municipalista do Brasil, cobiçado por todos candidatos, crava uma: se o candidato a presidente João Doria Jr. bater 15% em abril, fecha com o PSDB. E indica Simone Tebet (MS) de vice.

Sem chance

Baleia Rossi descarta de vez um pré-candidato: Sergio Moro não tem chance. Não diz, porém, se vai punir quem do MDB se unir ao ex-juiz rincão adentro.

Lula & Ciro

Quem ouviu a conversa garante que Lula da Silva telefonou para Ciro Gomes, à ocasião da operação da PF contra o pedetista, e o convidou para ser ministro da Fazenda, se for eleito. Eles evitam se expor. Ciro nega veementemente.

Brasil paraíso…

O comércio de abortivos tem ambiente favorável nas redes sociais do Brasil, com venda facilitada. A constatação está em ação civil pública ajuizada pelo MPF, nas mãos do procurador Fernando de Almeida Martins, com pedido de tutela de urgência para o Ministério da Ciência e Tecnologia.

… de abortivos

A pasta é responsável pela coordenação do Comitê Gestor de Internet no Brasil, agora cercado para aprovar resolução cobrando dos provedores das redes sociais — Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Brasil — a criação e implementação de “diretrizes/políticas proibitivas específicas para o comércio online”.

Braço forte, mente…

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que passou temporada na cadeia após ameaças ao STF, malhou os braços na cela. Não diz se leu um livro, chama a prisão de inconstitucional e não pode dar entrevistas.

Bola fora

Denúncia do portal Agenda do Poder, de Ricardo Bruno, no Rio, aponta que escolinha de futebol do ex-Flamengo, Leo Moura, recebeu R$ 41 mi em verbas de emendas do deputado Luiz Lima e do senador Davi Alcolumbre (do Amapá, onde tem unidade da escola). Nem os tradicionais América e Bangu foram premiados com tanto dinheiro federal em toda a sua existência. Olho neles.

Bateu asas

É curiosa a foto de perfil com slogan de WhatsApp de Sidnei Piva, dono da natimorta ITA, que deixou milhares de passageiros no chão. Aparece sorridente, com a frase “Orgulho, paixão e evolução, essa é a cara da Itapemirim Transportes Aéreos”.

No espaço & no chão

Secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do DF, Gilvan Máximo mostrou prestígio no domingo. Levou ao planetário de Brasília o astronauta Marcos Pontes (ministro do MCT) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Autógrafo

Aliás, ao contrário do presidente Bolsonaro, que vez ou outra pega uma criança no colo em visitas públicas, Pontes é cercado por elas. Centenas correram para tirar fotos e pegar autógrafo do primeiro astronauta brasileiro.

Bye, bye, CPI

Relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) não está nem aí para o rumo do documento final, que orbita sobre mesas da Esplanada sem sucesso. Nem para o risco da onda da variante ômicron. Já bateu pé com a esposa para sua mansão à beira mar em Barra de São Miguel (AL). Foi flagrado em foto dela, no Instagram, de pernas para cima numa espreguiçadeira, de frente para piscina (com borda e mar infinitos).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas