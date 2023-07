Brasil Mega acumulada em R$50 milhões. Aposte agora!

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Os sorteios da loteria acontecem todas as semanas, às quartas e sábados, às 20 horas, de acordo com fuso horário de Brasília Foto: iStock Foto: iStock

Quem quer ser um milionário? A Mega Sena acumulada dessa semana conta com prêmio de 50 milhões de reais para o jogador sortudo que conseguir cravar as 6 dezenas sorteadas no próximo concurso.

Os sorteios da loteria acontecem todas as semanas, às quartas e sábados, às 20 horas, de acordo com fuso horário de Brasília. Dessa forma, o próximo concurso da Mega Sena acumulada irá acontecer nesta quarta-feira (02).

Quer saber como concorrer a premiação incrível de 50 milhões de reais e descobrir quais os últimos resultados desta loteria? Então continue neste artigo até o final e confira os próximos tópicos!

Últimos resultados da Mega Sena

A Mega Sena acumulada significa que nenhum dos jogadores conseguiram acertar as 6 dezenas sorteadas, acumulando os valores para o próximo concurso. Contudo, ainda sim, centenas de pessoas foram contempladas nas faixas secundárias de premiação, acertando 5 ou 4 dezenas.

Ficar de olho nos resultados da Mega Sena é uma boa estratégia para quem quer apostar na loteria com estratégia. Assim, avaliando as dezenas mais sorteadas, repetições de casas numéricas e afins.

Dessa forma, a Mega Sena teve os seguintes últimos resultados:

Concurso 2616: 6, 16, 23, 35, 38 e 49;

Concurso 2615: 6, 7, 22, 23, 41 e 59;

Concurso 2614: 3, 8, 13, 14, 19 e 25.

No Mega Loterias você confere todos os últimos resultados das loterias Caixa, bem como as datas dos próximos sorteios, valores atualizados de premiação e muito mais. Acesse!

Como funciona a Mega Sena

A Mega Sena tem uma dinâmica muito simples, similar às suas concorrentes. O grande diferencial dessa loteria são as premiações, sempre excedendo expectativas, dentre as mais altas das loterias Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo de premiação da Mega Sena é R$3 milhões, mas caso nenhum jogador acerte as dezenas necessárias para ganhar a premiação máxima, o valor será acumulado para o próximo concurso, aumentando o montante final, podendo ultrapassar os 300 milhões de reais.

Para jogar, basta selecionar de 6 a 15 dezenas em um universo com 60 alternativas disponíveis. Ganha a premiação máxima quem conseguir acertar as 6 dezenas sorteadas.

Além disso, os jogadores que acertarem 5 ou 4 números dentre os sorteados, também serão contemplados em faixas secundárias de premiação.

Como jogar online

Foi-se o tempo em que era necessário se deslocar de casa ou se programar em horário comercial para ir até uma casa lotérica e realizar as apostas nas loterias Caixa. Hoje em dia, existe uma alternativa muito mais eficiente: apostas online.

O Mega Loterias é uma das alternativas mais seguras e completas do mercado, permitindo não somente que você aposte online, mas também que o resgate dos valores, em caso de contemplação, aconteçam sem burocracia, sendo creditados automaticamente em sua conta.

Para apostar online na Mega Sena acumulada, basta seguir o passo a passo:

Acesse o site Mega Loterias;

Crie sua conta no site ou faça login caso já seja cadastrado;

Selecione a loteria Mega Sena através do menu flutuante da página;

Clique na opção “Monte seu Jogo”;

Escolha as dezenas que deseja apostar;

Revise os dados de sua aposta;

Escolha uma dentre as diversas opções de pagamento;

Conclua a transação e fique de olho nos resultados da Mega Sena acumulada.

Está esperando o quê? Crie sua conta agora mesmo no site e comece a apostar sem sair de casa. Quem sabe você não se tornará um dos grandes vencedores, levando para casa 50 milhões de reais? Aproveite!

