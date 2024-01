Política Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves vão fazer uma “turnê evangélica” durante o carnaval

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Em fevereiro, ex-primeira-dama e senadora participarão de quatro palestras nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Twitter)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos) passarão o feriado de carnaval longe do Brasil, nos Estados Unidos. Na semana do dia 12 de fevereiro, a dupla de políticas confirmou presença em quatro palestras do “Encontro das Mulheres Protagonistas”, um evento de lideranças conservadoras.

Entre os dias 12 e 16 do próximo mês, Michelle e Damares farão uma verdadeira turnê por igrejas evangélicas americanas de vertentes protestantes diferentes — desde a Igreja Batista à Assembleia de Deus. As duas irão palestrar nas cidades de Orlando (Flórida), Pompano Beach (Flórida), Atlanta (Geórgia) e Boston (Massachusetts).

No site dos eventos, os ingressos para ver as brasileiras variam entre US$ 45 e US$ 95. O valor mais caro é destinado para quem deseja garantir uma entrada antecipada, o livro de Damares e ainda um “meet and greet”, que consiste na oportunidade de conhecer as palestrantes e posar para fotos com elas. Com as taxas, é preciso desembolsar, ao todo, US$ 103 (aproximadamente R$ 506).

Além de Michelle e Damares, também estarão nos painéis as empresárias fundadoras da “Mulher Protagonista, Fernanda Poleza e Faby Sampaio.

Segundo o site da empreitada, a Mulher Protagonista Academy vende eventos e mentorias em uma espécie de “coaching”, que tratam sobre negócios, resiliência e empreendedorismo.

O evento será dividido em 4 sessões com diferentes temas. Cada palestrante falará nos seguintes painéis:

* Michelle Bolsonaro – “Liderança autêntica”. A ex-primeira-dama é descrita como uma “líder incansável e referência em autenticidade”;

* Damares Alves – “Protagonismo além dos limites”. A senadora é apresentada como uma “fervorosa defensora dos direitos humanos”;

* Fabiana Sampaio – “Construindo seu caminho para o topo”;

* e Fernanda Poleza – “Desperte a Protagonista Interior”.

O encontro terá 3 diferentes tipos de ingresso:

* Mais barato – custa US$ 45, com adicional de US$ 8 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 260.

* Intermediário – custa US$ 65, com adicional de US$ 10,84 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 372. O ingresso garante assento premium entrada antes dos portões gerais abrirem.

* Mais caro – custa US$ 95, com adicional de US$ 15 de taxa e imposto. Somados, os valores equivalem à cerca de R$ 540. O ingresso dá acesso a um encontro com as palestrantes e uma edição do livro “Tudo começa na infância”, de Damares, além de assentos premium.

As palestras serão realizadas em:

* Pompano Bech (Flórida) – na 1ª Igreja Batista (PIB), em 12 de fevereiro;

* Orlando, (Flórida) – na Assembleia de Deus Ministério Semeadores de Boas Novas, em 13 de fevereiro;

* Atlanta (Geórgia) – na Ministério Semeadores de Boas Novas, em 15 de fevereiro; Boston (Massachussets) – na TDM Church, em 16 de fevereiro.

