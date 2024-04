Brasil Ministério da Saúde anuncia compra de 12,5 milhões de doses de vacina contra Covid

Pasta comprou as doses de vacina da farmacêutica Moderna. (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

O Ministério da Saúde confirmou, neste sábado (20), a compra de 12,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19 da farmacêutica Moderna. O contrato com a fabricante foi fechado na sexta-feira (19), e os imunizantes chegam à população nos próximos 15 dias.

O órgão informou que iniciou o processo de aquisição emergencial da vacina em dezembro de 2023, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a versão mais atualizada do imunizante.

À época, o imunizante foi a Comirnaty, fabricado pelo laboratório farmacêutico Pfizer, uma versão monovalente para a variante XBB 1.5. Já em março deste ano a Anvisa aprovou o registro da vacina Spikevax monovalente da Moderna, também atualizado para a mesma variante.

Em nota, o ministério informa que essa é a primeira vez que as farmacêuticas disputam o fornecimento de vacinas contra a covid-19 no Brasil. As aquisições anteriores foram realizadas em um ambiente sem qualquer concorrência. A medida, segundo o governo, possibilitou uma economia de R$ 100 milhões.

“O processo de compra respeitou a análise de recursos e contrarrazões apresentados pelas empresas que participaram da licitação. Todo o processo de compra foi publicizado através do sistema comprasnet e houve uma economia de R$ 100 milhões, dada a diferença de preço entre as duas propostas apresentadas. Todas as aquisições anteriores foram feitas em um ambiente sem concorrência”, informou o Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde não informou o gasto total com a compra das vacinas da Moderna.

No Brasil, as vacinas contra a Covid-19 são recomendadas para a população geral a partir dos 6 meses de idade. O esquema vacinal primário é de pelo menos duas doses. Pessoas que tiveram diagnóstico de Covid-19 devem aguardar 28 dias para receber a vacina, a contar da data de início dos sintomas ou, em casos assintomáticos, da data da coleta do exame.

Bivalente em falta

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou o desabastecimento da vacina bivalente contra Covid-19 nas unidades de Porto Alegre. Não há previsão de abastecimento do imunizante pela Secretaria Estadual da Saúde. Não há desabastecimento das vacinas destinadas ao público infantil, seja para bebês ou crianças com menos de 12 anos.

As Unidades de saúde que ainda têm doses da vacina bivalente, utilizada para públicos específicos, seguirão o processo de imunização até o final dos estoques. A vacinação bivalente é recomendada para públicos específicos. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas e gestantes e puérperas devem ter intervalo mínimo entre as doses de seis meses.

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e os trabalhadores desses estabelecimentos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e com deficiência, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas em situação de rua e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas têm recomendação de receber uma dose anual, com intervalo mínimo de seis meses entre uma dose e outra.

