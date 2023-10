Mundo Ministro da Defesa de Israel ordena “cerco completo” à Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Ministro da Infraestrutura, Energia e Água de Israel cortou o abastecimento de água, luz e combustível ao território de Gaza Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, diz ter dado, nesta segunda-feira (09), uma ordem para o “cerco completo” de Gaza.

Não serão fornecidos alimentos, eletricidade, combustível ou água ao território, que está rodeado em três lados por Israel e pelo Egito. “Estamos lutando contra os bárbaros e responderemos de acordo”, disse ele diante das câmeras.

O ministro da Infraestrutura, Energia e Água de Israel, Israel Katz, também ordenou, nesta segunda-feira, o corte imediato do abastecimento de água do país à Faixa de Gaza. Segundo ele, a luz e o combustível foram cortados no domingo (08).

“O que foi no passado não será mais no futuro”, disse Israel Katz em uma postagem nas redes sociais anunciando o corte.

O porta-voz das FDI (Forças de Defesa de Israel), o almirante Daniel Hagari, declarou que as tropas israelenses retomaram o controle de todas as comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Segundo ele, não há mais combates entre as FDI e o Hamas.

O número de mortos aumenta na medida em que os combates se intensificam — os números de domingo saltaram para mais de 430 em Gaza, com cerca de 2.200 feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino em Gaza; e mais de 700 mortos em Israel, segundo a FDI.

Na cidade de Gaza, um campo de refugiados palestinos foi atingido por ataques aéreos de Israel nesta segunda-feira.

“Eles nos atingiram sem qualquer aviso. Era um [avião] F-16. Não houve aviso, nada. E você pode ver a destruição, veja por si mesmo”, disse à Reuters um homem não identificado no campo de refugiados de Shati.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas em Gaza enquanto a FDI continua a atacar as posições do Hamas na faixa, segundo a Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas (UNRWA, na sigla em inglês) no domingo.

Quase 74 mil pessoas estão agora em 64 abrigos da UNRWA, afirma a declaração da agência.



