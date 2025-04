Notícias Para promover o Samu, ministro da Saúde de Lula usa foto de Bolsonaro sendo socorrido

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

O post de Alexandre Padilha foi feito após a divulgação da notícia de que Bolsonaro foi internado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), usou uma foto de Jair Bolsonaro que registra o momento em que o ex-presidente foi socorrido por paramédicos nessa sexta-feira (11) para elogiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mandato. O post foi feito após a divulgação da notícia de que Bolsonaro foi internado após sentir fortes dores no abdômen, em decorrência de complicações provocadas pela facada sofrida nas eleições de 2018.

“Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de norte a sul. Criado pelo presidente @LulaOficial, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!”, escreveu Padilha em uma publicação que usava a foto de Bolsonaro colocado em uma ambulância. Nos comentários, seguidores do ministro também ironizaram a situação.

Em vista a cidades no interior do Rio Grande do Norte, Bolsonaro passou mal e precisou ser internado em um hospital na cidade de Santa Cruz na manhã de hoje. Segundo interlocutores, o ex-presidente teve uma obstrução intestinal e precisou ser transferido para uma unidade de atendimento médico em Natal, capital do estado.

O quadro do ex-presidente é estável e os médicos descartaram a necessidade de cirurgia. A imagem foi feita ao ser socorrido pelos agentes de saúde, após ter sentido fortes dores abdominais. Bolsonaro foi atendido às pressas durante a manhã no Hospital Regional de Santa Cruz e acabou transferido de helicóptero para uma unidade particular em Natal.

Bolsonaro está no Rio Grande do Norte em sua primeira agenda do Rota 22, uma iniciativa do seu partido para rodar o país com o ex-presidente, que está inelegível até 2030 e tem se mobilizado para a aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Em uma postagem nas redes sociais no início da tarde, ele informou a seguidores que estava bem. “Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica”, escreveu. O ex-mandatário também afirmou que ele não deve passar por uma nova cirurgia.

Boletim médico

Mais cedo, o médico Luiz Roberto Fonseca, diretor do Hospital Rio Grande, onde Bolsonaro está internado em Nata, afirmou que não há indicativo de que o ex-presidente precisará passar por intervenção cirúrgica. Em entrevista coletiva, o responsável pela unidade hospital disse que a sonda nasogástrica tirou o ex-presidente da condição de urgência:

“Ele, na verdade, não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal. Está em avaliação, imagiológica. Por agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. Após a sonda nasogástrica, a condição clínica melhorou, saiu da condição de urgência”, explicou Fonseca.

