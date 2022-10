Cinema Morre atriz indígena que recusou o Oscar em nome de Marlon Brando

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Atriz recebeu da Academia um pedido de desculpas por 'abuso histórico' em cerimônia ocorrida há 50 anos. (Foto: Reprodução/Twitter)

Sacheen Littlefeather, a ativista e atriz nativa americana que foi vaiada em 1973 ao recusar um Oscar em nome de Marlon Brando, morreu aos 75 anos, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no domingo (2).

No Twitter, a Academia recordou uma frase de Littlefeather: “Quando eu me for, sempre lembrem que cada vez que você defende sua verdade, você manterá minha voz e as vozes de nossas nações e povos”.

Há duas semanas, a Academia organizou uma cerimônia em seu novo museu de Los Angeles para prestar homenagem a Littlefeather e pedir desculpas públicas pelo tratamento que ela recebeu na cerimônia do Oscar há quase 50 anos.

Littlefeather, que era apache e yaqui, foi vaiada na cerimônia da Academia em 1973, na primeira transmissão ao vivo para todo o mundo, quando explicou que Brando, a quem ela representava, recusava o Oscar de melhor ator por “O Poderoso Chefão” devido ao “tratamento reservado aos nativos americanos pela indústria cinematográfica”.

Brando pediu à atriz que rejeitasse o prêmio em seu nome como gesto de protesto.

Durante a homenagem no dia 17 de setembro, a atriz afirmou que naquela ocasião ela subiu no palco “como uma mulher indígena orgulhosa, com dignidade, com coragem, com graça e com humildade”.

“Eu sabia que tinha que dizer a verdade. Algumas pessoas podiam aceitar. E outras não”, disse.

Mais tarde, ela disse que o astro de faroeste John Wayne teve que ser impedido por seguranças ao tentar agredi-la fisicamente, em um incidente que, desde então, atraiu comparações com o ataque de Will Smith a Chris Rock na cerimônia deste ano.

“O abuso que você sofreu por causa dessa declaração foi injustificado”, diz a carta de desculpas enviada em junho pelo então presidente da Academia, David Rubin. “A carga emocional que você viveu e o custo para sua própria carreira em nossa indústria são irreparáveis. Por muito tempo, a coragem que você mostrou não foi reconhecida. Por isso, oferecemos nossas mais profundas desculpas e nossa sincera admiração.”

A Academia divulgou a carta ao anunciar que Littlefeather foi convidada para falar em seu museu de cinema recém-inaugurado em Los Angeles com o compromisso de enfrentar a “história problemática” do Oscar, incluindo o racismo. Uma tela já aborda o assédio de Littlefeather.

“Em relação ao pedido de desculpas da Academia para mim, nós somos pessoas muito pacientes, faz apenas 50 anos”, disse Littlefeather em um comunicado. “Precisamos manter nosso senso de humor sobre isso o tempo todo. É nosso método de sobrevivência. É profundamente animador ver o quanto mudou desde que eu não aceitei o Oscar 50 anos atrás. Estou muito orgulhosa de cada pessoa que vai aparecer no palco.”

A Academia mudou para enfrentar acusações de falta de diversidade racial nos últimos anos. Em 2019, a estrela de “O Último dos Moicanos”, Wes Studi, tornou-se o primeiro ator nativo americano a receber um Oscar, com um prêmio honorário reconhecendo sua carreira.

