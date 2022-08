Rio Grande do Sul Motorista embriagado que matou criança no interior do RS é condenado a sete anos e seis meses de prisão

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

O julgamento foi realizado na Comarca de Ijuí

O Tribunal do Júri decidiu, na terça-feira (23), pela condenação do homem que atropelou e matou o menino Keverton Eduardo Mokan da Silva, de 8 anos, e provocou lesões graves no irmão da vítima, Kevin Mokan Veiga da Silva, de 11 anos, em Nova Ramada, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Ministério Público, na noite de 20 de janeiro de 2012, Mário Uhde dirigia embriagado e em alta velocidade em uma estrada de chão batido, na zona rural do município, quando atropelou as vítimas. Keverton foi arremessado para fora da estrada e morreu no local. O irmão mais velho ficou gravemente ferido. O motorista teria se escondido em uma árvore, próximo do local do acidente, e não prestou socorro às vítimas.

O julgamento foi presidido pelo juiz Eduardo Giovelli, da 1ª Vara Criminal de Ijuí, e durou cerca de nove horas. Além do sobrevivente, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pela defesa.

Mário Uhde foi condenado a sete anos e seis meses de reclusão pelo crime de homicídio consumado, com agravante por ter sido cometido contra criança e pelas circunstâncias do fato (direção perigosa em local de risco a outras pessoas). O crime de lesão corporal prescreveu.

