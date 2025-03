Política “Não há como barrar Eduardo Bolsonaro na comissão de relações exteriores”, diz o presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Presidente da Câmara diz que ele ou outros partidos não podem interferir na decisão interna de uma legenda. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Diante das investidas do PT para tentar barrar que o PL coloque Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no comando da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não há como o chefe do Legislativo ou outros partidos interferirem na decisão interna de uma legenda – o PL tem direito às duas primeiras pedidas dos colegiados e quer emplacar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma delas.

“O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, tem priorizado a Comissão de Relações Exteriores. Ele tem colocado que essa é uma prioridade para o PL. Estamos ouvindo os demais partidos para entender suas prioridades. Estamos tratando apenas da escolha partidária. Ainda não estamos tratando de nomes”, disse Motta a jornalistas ao chegar para o jantar da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), com líderes do Centrão.

Na última terça-feira (11), Motta se dedicou a reuniões com líderes partidários para tentar avançar na distribuição das comissões da Casa. Ele quer fechar o mapa dos colegiados nesta quinta (13) para que eles sejam instalados na próxima semana.

O parlamentar chegou acompanhado dos líderes do PSD, Antônio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL). Ele descartou que a escalação de Eduardo Bolsonaro pelo PL para a CREDN possa abrir uma crise com o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não acredito que seja uma crise até porque essa distribuição das comissões pelos partidos já é conhecida por todos. É uma praxe regimental. Não há muito o que o presidente da Câmara e os outros partidos fazerem. Por que? Porque isso se dá pelo tamanho de cada bancada. Não há como interferir, como mudar esse bloco, que foi formado no início da legislatura”, afirmou Motta. (Valor Econômico)

