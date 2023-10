Esporte Neymar rompe ligamento do joelho e precisará passar por cirurgia

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

O tempo de recuperação não foi divulgado. Foto: Lucas Figueiredo/CBF O tempo de recuperação não foi divulgado. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Neymar, do Al-Hilal da Arábia Saudita, terá que passar por cirurgia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em nota divulgada na tarde desta quarta-feira (18), informou que o camisa 10 da Seleção rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O tempo de recuperação não foi divulgado.

Neymar teve uma torção no fim do primeiro tempo da derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e foi substituído aos 48 minutos. O atleta de 31 anos saiu do campo de maca, chorando. Ele se chocou com o meia De La Cruz, do Uruguai, e sentiu dores no joelho após uma torção ao pisar no gramado.

A data e local da cirurgia ainda será definida. É a primeira vez que Neymar tem uma lesão no joelho. O atacante deixou o estádio Centenário, em Montevidéu, de muletas, após sofrer a grave lesão no joelho esquerdo.

Neymar retornou recentemente de uma grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito, que o deixou seis meses afastado dos campos em jogos oficiais, entre março e setembro deste ano. Foi o maior período ausente do craque em sua carreira.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, lamenta a lesão do jogador e afirmou que a entidade dará todo o apoio necessário, não só pelo acompanhamento do chefe do Departamento Médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, como em todo tipo de assistência para a sua rápida recuperação.

“O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo. Neymar pode contar com a minha amizade e também com todo o apoio da entidade”, disse Rodrigues.

Nota, na íntegra, da CBF

“O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”.

