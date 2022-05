No Brasil, quase 6 milhões de crianças estão totalmente imunizadas contra a covid

No Brasil, 12.038.967 de crianças (com idades entre 5 e 11 anos), receberam a primeira dose de vacina contra a covid e estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 58,73% da população nessa faixa etária. Ainda neste grupo, quase 6 milhões (5.956.045) estão com o esquema vacinal completo, o que representa 29,05%.