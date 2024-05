Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 27 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ALRS)

Inchaço da máquina

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) criticou nas redes sociais o projeto de lei enviado pelo governador Eduardo Leite à Assembleia gaúcha, na última semana, o qual prevê a criação de uma secretaria com 36 Cargos em Comissão. Ao destacar o custo de até R$8,6 milhões por ano aos gaúchos, para o custeio dos postos de trabalho, o parlamentar defende que o montante seja investido para ajudar as vítimas das enchentes que perderam suas casas e negócios. “O Executivo já tem milhares de CCs, gente suficiente para formar grupos de trabalho com competência para superar esse desastre. Não contem comigo para inchar a máquina, contem comigo para ajudar o povo gaúcho”, afirma Lorenzoni.

Emendas para hospitais

A deputada Luciana Genro (PSOL) celebrou na última semana a chegada de recursos para hospitais e unidades de saúde aos quais destinou cerca de R$900 mil em emendas parlamentares. Entre os locais contemplados, estão o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e o Centro de Atenção Psicossocial de Cachoeirinha. “É fundamental que os hospitais e unidades de saúde que estão atendendo os atingidos por essa tragédia pela qual o estado passa recebam as verbas, enviadas para que possam prestar seu trabalho com ainda mais qualidade. O acesso à saúde pública é uma preocupação muito grande em momentos de calamidade como esse”, destaca Luciana.

Energia religada

O presidente da Comissão de Direitos do Consumidor na Assembleia, Dr. Thiago Duarte (União), celebrou nas redes sociais o restabelecimento da energia elétrica na comunidade do Guarujá, em Porto Alegre, após mais de 20 dias com problemas no serviço. O deputado havia encaminhado à Polícia Civil uma denúncia de cobranças indevidas feitas por supostas equipes da CEEE Equatorial na região, o que levou a companhia a encaminhar efetivo para o local e retomar o abastecimento de energia. “Parabéns à comunidade, que se uniu em prol dessa demanda essencial. Juntos, mostramos a força da união e a importância de lutar pelos nossos direitos”, comemorou o parlamentar.

Servidores presentes

O deputado Leonel Radde (PT) destacou nas redes sociais neste domingo o papel dos servidores públicos na mitigação dos impactos da crise climática e na reconstrução do território gaúcho. Apesar de reconhecer a importância do voluntariado em meio ao contexto, o parlamentar afirma que “agora que o RS não gera mais engajamento, os influencers desapareceram”, restando os profissionais da categoria nas mobilizações de auxílio às vítimas das enchentes. “Voluntariado é extremamente importante, mas um trabalho do tamanho do necessário exige a presença de um Estado forte e é bobagem criar essa disputa que, ironicamente, tem propósitos políticos e eleitorais de quem quer abocanhar o Estado somente para si”, pontua Radde.

Ônibus entregue

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, Paparico Bacchi (PL), acompanhou o correligionário e deputado federal Giovani Cherini no sábado, na entrega de um ônibus escolar no município de Três Arroios. A condução, adquirida a partir de emenda parlamentar de R$250 mil, articulada pelo congressista, fornecerá estrutura adequada para o transporte de crianças com deficiência física. “O veículo fortalecerá a educação no município, proporcionando mais conforto e segurança aos alunos”, destaca Paparico.

