Por Bruno Laux | 13 de março de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Troca de comando

O vice-presidente da Assembleia gaúcha, Paparico Bacchi (PL), assumiu nesta terça-feira o comando temporário da Casa Legislativa. O presidente do Parlamento, Adolfo Britto (PP), deve se ausentar do cargo até sexta-feira, enquanto acompanha a comitiva da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Sustentável, em visita à cidade de Posadas, capital da província de Misiones, Argentina.

Irrigação no RS

O plenário da Assembleia aprovou nesta terça-feira o projeto do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que altera o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do RS, em benefício do avanço de iniciativas de armazenamento de água para agricultura e pecuária do Estado. A partir da aprovação da medida, o projeto do deputado Adolfo Brito (PP), que tratava da mesma temática e constava na mesma pauta de votação, acabou prejudicado.

Teste do bracinho

O Parlamento gaúcho validou também nesta terça-feira, por unanimidade, o projeto de lei do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas pediátricas, em crianças a partir de três anos de idade, atendidas pela rede pública e privada de saúde no RS. A medida visa assegurar, por meio da aferição arterial e da frequência cardíaca, o diagnóstico precoce e a prevenção da hipertensão arterial, doenças cardíacas, renais e em retina do público infantil. “Um teste simples pode salvar muitas vidas, já que a incidência de cardiopatia em crianças até dez anos é muito significativa”, destaca Victorino.

Visita às escolas

A Comissão de Educação da Assembleia realizou nesta semana uma nova visita às escolas do Vale do Taquari que foram fortemente afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região em setembro do ano passado. O colegiado, presidido pela deputada Sofia Cavedon (PT), relatou que meses após os incidentes climáticos algumas demandas foram sanadas, mas que há ainda problemas a serem resolvidos para as comunidades retomarem a rotina que possuíam antes dos eventos.

Treinamentos de evacuação

A deputada Luciana Genro (PSOL) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que propõe a realização de treinamentos periódicos de evacuação nos estabelecimentos de ensino do RS. A medida, voltada à redução do impacto de incêndios e desastres naturais que possam ocorrer eventualmente, prevê que a capacitação seja realizada, via parceria ou convênio, de acordo com as normas técnicas determinadas pelo Corpo de Bombeiros. “O RS foi atingido por desastres bastante graves no último ano, o que torna mais urgente que as escolas tenham protocolos a serem seguidos em casos de necessidade de evacuação”, afirma Luciana.

Bicentenário da Imigração

O deputado Elton Weber (PSB) representará, nesta quinta-feira, a Comissão Oficial da Assembleia Legislativa criada com a finalidade de organizar as comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã no RS, durante o lançamento da programação das celebrações, em Porto Alegre. O parlamentar está envolvido no chamamento de autoridades na Alemanha para os eventos, que ocorreu durante missão nas regiões de Saarland, Renânia Palatinado e Romantisch Strasse em 2022, e acompanhará a comitiva gaúcha que irá ao país europeu no próximo mês para a realização de novos convites. “O Bicentenário será uma oportunidade ímpar para reconhecer o papel dos imigrantes no desenvolvimento econômico e social das regiões onde se instalaram, na geração de emprego e renda, além da contribuição da colonização para o processo de cooperativismo no Estado. Estamos animados em colaborar neste momento histórico, também de celebração da diversidade cultural e das tradições”, afirma Weber.

